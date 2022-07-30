Із початку війни Україна отримала міжнародної фіндопомоги на майже $13 мільярдів, – Нацбанк

Станом на 26 липня міжнародна фінансова допомога Україні сягнула майже $13 млрд, проте цього було недостатньо для компенсації відпливу з країни валюти.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку за липень, передає Укрінформ.

"Міжнародна фінансова допомога стала вагомим джерелом валютних надходжень у країну. Загальний обсяг такої допомоги в другому кварталі становив $6,5 млрд, а з початку повномасштабної війни – майже $13 млрд (станом на 26.07.2022)", – йдеться в документі.

Значна частина цієї допомоги надходить у вигляді грантів, що разом зі стійкими переказами, забороною на виведення дивідендів і скороченням реінвестованих доходів дало змогу звести поточний рахунок зі значним профіцитом.

Проте, зазначають в НБУ, загального обсягу міжнародної допомоги було недостатньо для компенсації відпливу валюти з країни, який був сформований насамперед збільшенням готівки поза банками та зростанням заборгованості за торговими кредитами (зокрема, через логістичні труднощі та небажання експортерів заводити виручку до країни).

У результаті валютний ринок балансувався інтервенціями НБУ, через це резерви протягом другого кварталу зменшилися на $5,3 млрд – до $22,8 млрд.