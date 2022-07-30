ООН оголосив тендер на закупівлю обладнання для зберігання зерна в Україні (оновлено)

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) найближчими днями оголосить тендер на закупівлю обладнання для тимчасового зберігання зерна нового врожаю, яке буде доступне фермерам з 20 областей України.

Про це під час брифінгу повідомила представниця FAO Вікторія Михальчук, передає Укрінформ.

Вона зазначила, що внаслідок російської агресії 14% українських зерносховищ пошкоджено або зруйновано, 10% – розташовані на захоплених РФ територіях. Із доступних сховищ 35% наповнені зерновими та олійними культурами минулорічного врожаю, які очікують на експорт.

"Щоб подолати кризу нестачі ємностей зерносховищ, FAO тісно співпрацює з Міністерством аграрної політики та продовольства України і розробила стратегію щодо зберігання зерна… Уже цими днями FAO оголосить тендер для закупівлі необхідного обладнання – рукавів для зберігання зерна, завантажувачів-розвантажувачів, а також модульних зерносховищ", – сказала Михальчук.

Вона додала, що фермери з 20 областей України зможуть отримати необхідне тимчасове обладнання для зберігання зерна і найближчим часом будуть повідомлені про умови участі у проєкті.

За словами представниці FAO, реалізація стратегії дасть змогу розгорнути складські потужності, які забезпечать 25% від загальнонаціональної потреби.

Пізніше у Міністерстві аграрної політики повідомили, що FAO 30 липня оголосила міжнародний тендер на закупівлю потужностей для зберігання зерна. Тендер оголошено у межах проєктів, фінансованих урядами Канади та Японії.

Зазначається, що FAO розпочала процес закупівель, який спрямований на виробників та постачальників на глобальному, регіональному та національному рівнях. Очікується, що більшість запропонованих технологій буде передано на обласний рівень до початку-середини жовтня, коли потреби у зберіганні врожаю досягнуть піку.

Технології, які будуть закуплені у межах тендеру, включають: рукави для зберігання зерна, навантажувачі та розвантажувачі зерна, а також модульні зерносховища для пшениці з тентовим покриттям та місткістю від 300 до 1000 тонн.

Подати тендерну пропозицію можна до 14:00 5 серпня 2022 року.

Як повідомлялося, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) оцінила збитки українських аграрії внаслідок війни у $6 млрд.