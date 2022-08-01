Податкові надходження держбюджету у липні перевищили план на 20 мільярдів, – Гетманцев (оновлено)

Державна податкова служба перерахувала до загального фонду державного бюджету у липні 64 млрд грн, що на 24,5 млрд грн або 61,9% більше ніж у липні минулого року.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Виконання індикативу 144,7%, додатково надійшло до бюджету 19,8 млрд грн", – написав він.

Загалом за січень-липень 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 413,9 млрд грн, що 83,4 млрд грн або 25,2% більше ніж за аналогічний період роком раніше.

За словами Гетманцева, зокрема, надходження від ПДВ зросли в 1,5 раза або на 45,7 млрд грн – до 131,6 млрд грн. При цьому індикатив перевиконаний на 33,5% або 33 млрд грн.

Зокрема у липні надходження від ПДВ становили 34,6 млрд грн, що у 2,6 раза, або на 21,1 млрд грн більше, ніж у липні 2021 року. Індикативні показники виконано на 225,1%, додатково надійшло 19,2 млрд грн.

Крім того, акциз від виробленої в Україні та ввезеної продукції у липні становив 7,9 млрд грн. Зокрема, від лікеро-горілчаної продукціївін виріс у порівнянні з липнем 2021 року на 24,7% або на 158 млн грн, від виноробної продукції – на 89% або 114 млн грн.

На думку Гетманцева, причиною зростання доходів попри падіння ВВП у першому півріччі, є детінізація.



Водночас заступник голови комітети Ярослав Железняк у Telegram додав, що надходження від митниці в липні досягли 22,9 млрд грн, що на 82%, або 12,6 млрд грн більше червня, коли діяли пільги на ввезення товарів в Україну.



"Тобто скасування пільг на мито дало приблизно лише за місяць до бюджету +10,3 млрд грн. Плюс зріс курс. Наскільки безглуздим було рішення їх вводити, думаю ви самі вирішите", – зазначив депутат.