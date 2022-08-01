Країни Заходу відмовилися від повної заборони страхування морських перевезень нафти з РФ, – FT

Країни заходу вирішили не запроваджувати повноцінну заборону на страхування морських перевезень російської нафти через побоювання розвитку енергетичної кризи.

Про це пише The Financial Times, передає Forbes.

Зазначається, що заборона, яка була анонсована ще в травні, значно ускладнила би постачання російської нафти до інших країн.

На кінець липня Велика Британія оголосила лише про заборону страхувати танкери з російською нафтою, призначеною для британського ринку. Вона набуде чинності після 31 грудня 2022 року.

"На даний момент у Великій Британії немає заборони на глобальні поставки російської нафти. Враховуючи глобальний характер індустрії [пере]страхування, обмеження ЄС цілком може вплинути на апетит до поставок російської нафти до Великої Британії", – сказав директор з андеррайтингу Lloydʼs Market Association, галузевої групи страховиків Lloydʼs, Патрік Девісон.

ЄС запровадив заборону на страхування перевезень російської нафти з 4 липня, проте передбачив низку винятків. Зокрема, європейським компаніям дозволено укладати контракти з російськими для транспортування нафти до країн, що не входять до ЄС.

В адміністрації президента США заявили, що Сполучені Штати та Велика Британія планують заборонити страхування суден з російською нафтою до кінця 2022 року, але до цього потрібно вирішити питання щодо обмеження цін на неї.

Євросоюз, схоже, пригальмував свої зусилля щодо стримування глобального потоку російської нафти, вважають юристи. Серед трейдерів виникла нова невизначеність щодо прихильності Великої Британії до глобальної заборони страхування нафти з РФ, зазначає видання.

Заборона на страхування суден із російською нафтою входила до шостого пакету санкцій ЄС, який було погоджено наприкінці травня. В ЄС та Великій Британії тоді заявили, що йдеться про скоординовану заборону. Така заборона нібито була узгоджена ЄС та Британією, в юрисдикції якої знаходяться найбільші компанії, які займаються страхуванням морських перевезень.