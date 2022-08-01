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Влада Києва заборонила роботу наземного транспорту під час повітряної тривоги (оновлено)

киевпастранс

Із 1 серпня наземний громадський транспорт столиці, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, передає пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що при цьому пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.

Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

Згодом у КМДА уточнили, що після відбою повітряної тривоги пасажирам комунального наземного транспорту не потрібно буде повторно сплачувати за проїзд.

"Після відбою повітряної тривоги пасажири зможуть продовжити рух у тому ж транспортному засобі або скористатися наступним. Повторно сплачувати проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно. Контролери будуть попереджені про це та отримають відповідні інструкції", – запевнив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він також роз’яснив, що трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини – "кишені".

Після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів протягом 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним. Сплачувати за проїзд повторно не треба в обох випадках.

"Місто закликає приватних перевізників дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги і також зараховувати пасажирам попередньо сплачений проїзд після відновлення руху", – додав Поворозник.

Мапу укриттів столиці можна переглянути на Офіційному порталі міста Києва та в міському застосунку "Київ Цифровий".

Автор: 

Київ (4688) транспорт (510)


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Топ коментарі
+6
Це щоб хорошім рускім легше було влучити в статичну мішень чи в зупинку, де буде скупчення народу в очікуванні неприїхавшого транспорту?
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01.08.2022 12:30
+1
Виталик решил показать свою значимость. И как обычно через заднее место.
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01.08.2022 16:27
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Це щоб хорошім рускім легше було влучити в статичну мішень чи в зупинку, де буде скупчення народу в очікуванні неприїхавшого транспорту?
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01.08.2022 12:30 Відповісти
Як на мене, ракета впаде що на стоячий автобус, що на той що їде. Виходити і бігти в укриття ніхто не буде. Схоже просто прикривають свою дупу, "ми ж все зробили як треба".
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01.08.2022 14:35 Відповісти
Нет у них подготовленных безопасных мест, кроме станций метро, которые прорыты достаточно глубоко, но сколько они вместят, если туда свезутся пассажиры со всей наземки ? А создавать скопления людей для фиксирования рашистской агентурой с последующим прилётом - это "ми ж все зробили як треба" 😕
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01.08.2022 15:15 Відповісти
а деньги за проезд кто будет возвращать? ...Арестович?
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01.08.2022 15:33 Відповісти
Виталик решил показать свою значимость. И как обычно через заднее место.
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01.08.2022 16:27 Відповісти
О я чекав на хейт...))) Але Віталія я тут підтримаю. Якщо йде приліт одної ракети. То принаймні є шанс вибігти на дорогу і лягти. Що досить сильно підвищує шанси на виживання. Враховуючи те що вибух розкидає уламки під кутом 30 градусів. Зрозуміло що коли пряме влучання тут лягай не лягай. А ось найбільше гине саме від уламків. І ракети і снаряди добре чути на підльоті і часу на реакцію дуже мало. А в автобусі лягай не лягай. Ще і рештками скла від вибуху переріже.
Ще наприклад трамвай. Коли йде тривога. А потім несетеся трамвай то ти реально не розумієш чи то летить ракета і йдуть вибухи чи що... Я думаю люди котрі живуть поруч з трамваєм мене зрозуміють.
Всі засоби які хоч на відсоток зменшують шанси раптово загинути мені як людині яка хоче жити норм.
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01.08.2022 17:56 Відповісти
А если тревога где-то на подольском спуске, то шо, в кусты бежать с тролейбуса?
По фатку это будет так.
Тревога > транспорт остановился > все вышли, двери закрылись > все стоят под тролейбусом/трамваем и ждут окончания тревоги, курят.
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01.08.2022 18:07 Відповісти
А у проституток є профспілка? Відвідати бомбосховище, а потім продовжити...
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01.08.2022 18:11 Відповісти
Дебільно!
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02.08.2022 00:16 Відповісти

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