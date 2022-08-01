Влада Києва заборонила роботу наземного транспорту під час повітряної тривоги (оновлено)

Із 1 серпня наземний громадський транспорт столиці, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, передає пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що при цьому пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.

Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

Згодом у КМДА уточнили, що після відбою повітряної тривоги пасажирам комунального наземного транспорту не потрібно буде повторно сплачувати за проїзд.

"Після відбою повітряної тривоги пасажири зможуть продовжити рух у тому ж транспортному засобі або скористатися наступним. Повторно сплачувати проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно. Контролери будуть попереджені про це та отримають відповідні інструкції", – запевнив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він також роз’яснив, що трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини – "кишені".

Після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів протягом 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним. Сплачувати за проїзд повторно не треба в обох випадках.

"Місто закликає приватних перевізників дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги і також зараховувати пасажирам попередньо сплачений проїзд після відновлення руху", – додав Поворозник.

Мапу укриттів столиці можна переглянути на Офіційному порталі міста Києва та в міському застосунку "Київ Цифровий".