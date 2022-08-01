Ціни на автогаз у мережах АЗС за місяць впали на 10 гривень за літр

Середня ціна на скраплений газ за липень у мережах АЗС знизилася на 10,37 грн або на 27% до 28,97 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 8,79 грн і 8,75 грн – до 29,20 і 29,23 грн/л відповідно.



За підсумком місяця незмінною залишилась ціна в консолідованій мережі "Привату". На її станціях автогаз коштує 28,55-29,08 грн/л.



На своїх АЗС мережа "Авантаж 7" виставила на стелу 26,95 грн/л (-11 грн до 1 липня). На станціях KLO і SOCAR продукт здешевшав на 9,02 і 9,50 грн, до 28,77 і 30,48 грн/л відповідно.



Крім того, на 8,5-16,5 грн здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS, "Овіс" та інших.