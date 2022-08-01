Україна отримала 500 мільйонів євро від Євросоюзу, ще 500 мільйонів надійде завтра
Європейський Союз спрямував Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги. Перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок Національного банку.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
За його словами, надходження другого траншу очікується 2 серпня.
"1 млрд євро – це частина великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб. Вдячні ЄС за такий внесок – це вагома інвестиція в нашу спільну економічно-фінансову стабільність і безпечне майбутнє", – зазначив гоава уряду.
Як повідомлялося, 19 липня віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс від імені ЄК підписав Меморандум про взаєморозуміння з Україною про надання макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.
У межах цієї програми Європейський Союз надасть Україні 9 млрд євро допомоги.
За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС.
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