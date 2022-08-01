БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
443 1

Україна отримала 500 мільйонів євро від Євросоюзу, ще 500 мільйонів надійде завтра

євросоюз

Європейський Союз спрямував Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги. Перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок Національного банку.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, надходження другого траншу очікується 2 серпня.

"1 млрд євро – це частина великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб. Вдячні ЄС за такий внесок – це вагома інвестиція в нашу спільну економічно-фінансову стабільність і безпечне майбутнє", – зазначив гоава уряду.

Як повідомлялося, 19 липня віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс від імені ЄК підписав Меморандум про взаєморозуміння з Україною про надання макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.

У межах цієї програми Європейський Союз надасть Україні 9 млрд євро допомоги.

За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС.

Автор: 

допомога (1543) Євросоюз (5124) Шмигаль Денис (1498)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна це хто? Може отримли люді, що сидять на "общаку"-бюджеті. Місяць назад вони отримали по курсу 30грн да у.о. умовно, а тепер 36.6. Ну як зрозуміли суть наперстків на штічному курсі?

Чому штучний? Завжди підняття кредитної ставки призводить до зміценення курсу гривні та зменшення інфляції. Дивіться за ФРС та Євробанком. В "Україні" за підняттям кредитної ставки слідує підняття курсу. Опля і "общак"-бюджет "наповнений".
показати весь коментар
01.08.2022 16:23 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 