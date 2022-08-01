"Газпром" зменшив видобуток газу на 12% через обмеження експорту до ЄС

У січні-липні 2022 року російський "Газпром" видобув 262,4 млрд кубометрів газу, що на 35,8 млрд кубометрів або на 12% менше, ніж минулого року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.



Також зазначається, що експорт до країн далекого зарубіжжя становив 75,3 млрд кубометрів – на 34,7% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Водночас "Газпром" повідомив про зростання експорту газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру": за сім місяців він збільшився на 60,9%. Зокрема, у липні поставки регулярно йшли понад добові контрактні кількості та тричі оновлювали рекорди добового обсягу експорту.

"Зниження споживання газу в ЄС стало ключовим фактором скорочення світового попиту", – додали в "Газпромі".

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Як повідомлялося, російський "Газпром" із 30 липня припинив постачання газу до Латвії в межах липневої заявки.

Наприкінці травня "Газпром" оголосив про припинення постачання газу до Нідерландів та Данії через відмову платити в рублях.

Із 21 травня "Газпром експорт" припинив постачання газу фінській компанії Gasum через відмову виконувати вимогу щодо нової схеми оплати за газ.

Із 27 квітня російський "Газпром" повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.