Тільки рублі: В Росії продовжили заборону вільно знімати з рахунків долари і євро

Банк Росії продовжив обмеження на зняття іноземної валюти ще на шість місяців до 9 березня 2023 року можна буде зняти лише $10 тис. або таку ж суму в євро незалежно від валюти вкладу.

Крім того, до березня наступного року діятимуть обмеження на купівлю іноземної валюти: банки можуть продавати громадянам лише євро та долари, що надійшли до їхніх кас після 9 квітня 2022 року, повідомляє російське інформагентство РБК.

ЦБ РФ також продовжив на півроку обмеження, згідно з яким юридичні особи – резиденти РФ зможуть отримувати для оплати витрат для закордонних відряджень не більше $5 тис. або таку ж суму в еквіваленті в євро, фунтах та ієнах.

Центробанк пояснив збереження обмежень чинними проти Росії санкціями та рішенням влади США та ЄС заборонити ввезення в країну готівкових доларів та євро.

Як повідомлялося, з 9 березня Банк Росії заборонив російським банкам продавати готівкову валюту громадянам, а також обмежив зняття коштів з валютних рахунків, в тому числі депозитних, що викликало ажіотажний попит на валюту в РФ.

Зокрема, через офіційну заборону продавати населенню готівкову валюту в Росії з'явився тіньовий валютний ринок, який працює через соцмережі та месенджери.

З 20 травня російським банкам дозволили продавати громадянам будь-яку готівкову іноземну валюту, за винятком доларів США і євро.