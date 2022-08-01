"Укренерго" заробило завдяки експорту електроенергії до ЄС 700 мільйонів за місяць

Доходи держави від доступу до міждержавних електромереж за місяць експорту електроенергії до Євросоюзу склали понад 700 млн грн.

Про це під час брифінгу повідомив очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Укрінформ.

"На сьогодні той дохід від експорту, який ми мали при пропускній спроможності у 100 МВт, за перший місяць приніс нам більше 700 млн грн, як оператору енергосистеми, за доступ до міждержавних електромереж. Зрозуміло, що при збільшенні обсягів дозволеного експорту, ця цифра може значно зрости", – зазначив він.

Кудрицький уточнив, шо ці кошти дадуть можливість вчасно підготуватися до опалювального сезону – закупити вугілля, профінансувати ремонти енергоблоків електростанцій та мереж.

Як повідомлялося, ENTSO-E дозволила збільшити імпорт електроенергії з України до ЄС зі 100 МВт до 250 МВт на годину.

На початку червня Оператори систем передачі Континентальної Європи (ENTSO-E) погодили поетапне розширення експорту української електроенергії.

Нагадаємо, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з європейською континентальною мережею ENTSO-E і тепер є частиною європейського енергетичного простору.

Детальніше про потенціал експорту української електроенергії читайте в матеріалі БізнесЦензор: Скільки Україна може заробити на експорті електроенергії в ЄС