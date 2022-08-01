Суднобудівна компанія Новинського заявила про втрату контролю над активами у окупованому Херсоні

Суднобудівна компанія Smart Maritime Group (SMG) зі складу "Смарт-холдингу" Вадима Новинського, що поєднує Херсонську та Миколаївську суднобудівні верфі, заявила про втрату контролю над своїм підприємством у Херсоні.

Згідно з повідомленням пресслужби компанії, з 29 липня вона втратила контроль над Херсонською верф'ю – наразі військові РФ не допускають адміністрацію та працівників на її територію.

У зв’язку із цим генеральний директор SMG звернувся із заявою про захоплення підприємства до всіх правоохоронних органів та СБУ.

Водночас в компанії уточнили, що з першого дня окупації міста роботу Херсонської верфі було повністю зупинено, але для збереження кадрового потенціалу всім працівникам виплачується фінансова допомога.

"Останнім часом на території підприємства перебували лише працівники структурних підрозділів, які забезпечували фізичну охорону підприємства та роботу екстрених служб. Після захоплення верфі на території підприємства не залишилося жодного працівника", – наголошується у повідомленні.

При цьому керівництво SMG повідомило відповідні органи, що в акваторії верфі зараз знаходиться турецьке судно з екіпажем, доля якого на даний момент не відома.

Як повідомлялося, SMG прийняла рішення зупинити роботу підприємства в Херсоні в умовах окупації та перевести працівників у простий з 4 липня поточного року – відповідний наказ про зупинення роботи та виведення працівників у простий датований 1 липня поточного року.

SMG – найбільший суднобудівний холдинг України, об'єднує два найбільші суднобудівні підприємства України: Чорноморський суднобудівний завод та Херсонський суднобудівний завод.

Заснований у 2009 році для управління суднобудівними активами "Смарт-Холдингу" Вадима Новинського.