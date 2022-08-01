Голова Закарпатської області спростував заяви про відновлення роботи аеропорту Ужгорода

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита спростував нещодавні заяви Закарпатської облради щодо планів відновлення роботи аеропорту "Ужгород".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вимушений корегувати інформацію, яку поширили певні функціонери стосовно роботи міжнародного аеропорту "Ужгород": сьогодні летовище не готове приймати або відправляти цивільні рейси на територію Європейського Союзу; аеропорт не має відповідних дозвільних документів на початок роботи; небо над Україною закрите, так само як і закриті усі аеропорти", – наголосив Микита.

Він додав, що наразі також немає підписаних документів з ЄС про можливість запуску регулярних рейсів на територію Євросоюзу, а світлосигнальна система, злітна смуга та інші елементи інфраструктури аеропорту не готові приймати регулярні рейси.

"Так, ми працюємо над приведенням аеропорту до вимог та сертифікації… Але ми говоримо про процес – довготривалий та системний. Тому зараз заяви про відновлення роботи аеропорту – це не більше, ніж бажання та наміри", – зазначив голова ОВА.

Як повідомлялося, минулого тижня Закарпатська облрада вирішила виділити 26 млн грн Ужгородському аеропорту, а голова облради Володимир Чубірко висловив упевненість, що його вдасться запустити "через місяць-другий".

Міжнародний аеропорт "Ужгород" розташований у гірській місцевості таким чином, що поріг злітно-посадкової смуги розташований за кількасот метрів від українсько-словацького кордону. Тому для здійснення посадок приладами на цьому аеродромі використовується повітряний простір Словаччини.

Україна та Словаччина у вересні 2020 року підписали міжурядову угоду, і через рік аеропорт прийняв перший авіарейс із використанням певної частини повітряного простору Словаччини.