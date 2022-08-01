Експорт аграрної продукції зріс у липні на 12%, – УКАБ

У липні 2022 року Україні вдалося експортувати 3 млн тонн агропродукції альтернативними шляхами, що на 12% більше, ніж попереднього місяця.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Структура експорту агропродукції в липні виглядала наступним чином:

зернові культури: 1,7 млн тонн (кукурудза – 69%, пшениця – 22%, ячмінь – 9%). Приріст до показника минулого місяця: +21%;

олійні культури – 597,2 тис. тонн (насіння соняшнику – 61%, ріпак – 19%, сої – 9%). Приріст: -7%.

рослинні олії – 297,1 тис. тонн (соняшникова олія – 94%, соєва – 5%). Приріст: 0%.

макуха після вилучення рослинних олій – 185,9 тис. тонн (соняшникова – 85%, соєва – 15%). Приріст: +34%.

Найбільші обсяги приросту продемонстрували зернові культури, експорт яких за місяць збільшився майже на 300 тис. тонн. Відбулася часткова зміна структури експорту зернових – зростання частки пшениці та ячменю в порівнянні з попередніми періодами. Це пов’язано зі збиранням врожаю цих культур Україною і відповідно збільшенням пропозиції. Аналогічна ситуація спостерігається і щодо експорту олійних культур: розпочався збір врожаю ріпаку і його частка в структурі експорту збільшилася.

"Хоча позитивна динаміка експорту спостерігається, однак ціни на внутрішньому ринку на зернові культури продовжують знижуватися. На них тисне надлишкова пропозиція як врожаю минулого року, так і надходження нового врожаю при значно менших темпах зростання експорту", – зазначили в УКАБ.

Та додали, що відновлення експорту морським шляхом, перша спроба якого відбувається 1 серпня 2022 року, може вирівняти ситуацію.

"Однак варто врахувати, що поки відновлення експорту можливе з трьох морських портів Одеської області, решта – заблоковані російськими військами. Тому говорити про повернення до обсягів експорту довоєнного часу зарано. Лише у випадку повноцінного функціонування цих трьох морських портів та повної завантаженості альтернативних маршрутів можна сподіватися на обсяг експорту, який був до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, коли Україна мала змогу експортувати одних лише зернових 5-6 млн тонн щомісяця", – додали в УКАБ.

Як повідомлялося, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Водночас вже наступного дня після підписання угоди, 23 липня, російські війська завдали ракетного удару по Одеському морському порту.

У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту Одеси поставила під сумнів домовленості, дані нею ООН і Туреччини у "зерновій" угоді. Голова ООН беззастережно засудив повідомлення про авіаудари Одесою, вказавши на зобов'язання, взяті сторонами на церемонії підписання у Стамбулі.