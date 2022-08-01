Велика Британія запустила реєстр кінцевих власників нерухомості для боротьби з "брудними" російськими грошима

Із 1 серпня у Великій Британії запрацював Реєстр закордонних юридичних осіб, у якому анонімні іноземні компанії, що прагнуть придбати нерухомість на британській території або вже володіють нею, повинні розкрити своїх кінцевих власників.

Про це повідомляє Європейська правда.

Зазначається, що реформа спрямована на сприяння діям уряду Великої Британії з "викорінення російських олігархів і клептократів, які використовують територію Британії для приховування незаконних багатств".

Тепер будь-яка іноземна компанія, яка бажає придбати нерухомість у Великій Британії, повинна буде вказати свого бенефіціарного власника та надати перевірену інформацію до Реєстраційної палати.

Ті іноземні організації, які вже володіють землею у Великій Британії, яка підлягає дії закону, матимуть шість місяців, щоб зареєструвати своїх бенефіціарних власників або керівників. Новий реєстр застосовується ретроспективно до майна, купленого з січня 1999 року в Англії та Уельсі та з грудня 2014 року в Шотландії.

Тим іноземним компаніям, які не виконуватимуть норму закону, загрожує кримінальна відповідальність – від штрафів до 2500 фунтів стерлінгів на добу до позбавлення волі на строк до п’яти років.

"Ми чітко заявили, що Сполучене Королівство є місцем лише для законного бізнесу, і щоб бути вільними від корумпованих еліт із підозрілими багатствами, нам потрібно знати, хто чим володіє. Настільки швидко запустивши цей перший у своєму роді реєстр, ми відкриваємо завісу та розправляємося зі злочинцями, які намагаються приховати свої незаконно здобуті багатства", – заявив молодший міністр бізнесу Британії Мартін Калланан.

Реєстр закордонних юридичних осіб є складовою законодавства про економічні злочини, ухваленого в лютому 2022 року у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Він є частиною ширшого пакета законодавчих пропозицій щодо боротьби з відмиванням коштів.

Хоча це прямо і не зазначається, але йдеться насамперед про засилля російського незаконного капіталу у Великій Британії, який дозволяв російським олігархам приховувати власні статки.

За даними Transparency International, з 2016 року наближені до Кремля олігархи "відмили" за допомогою Великої Британії 6,7 млрд фунтів стерлінгів, із них 1,5 млрд фунтів стерлінгів припадають на нерухомість.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії підтримали ідею конфіскації російських активів для передачі їх Україні.