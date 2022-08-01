Нацбанк зменшив продаж валюти у липні до мінімуму з початку великої війни

Національний банк України (НБУ) у липні викупив у резерви рекордні суму валюти з березня поточного року $0,92 млрд, водночас регулятор продав $2,12 млрд, що стало найменшим значенням за вказаний період.

У підсумку чистий продаж валюти у липні зменшився до $1,2 млрд порівняно з $4 млрд у червні, $3,35 млрд – у травні, $2,2 млрд – у квітні та $1,78 млрд – у березні, свідчать дані Нацбанку про валютні інтервенції.

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$. Також Нацбанк запровадив додаткові обмеження на операції з картками за кордоном, зокрема, запровадив ліміт розрахунків карткою на місяць 100 тис. грн.

Після цього за останній тиждень липня Національний банк викупив із ринку $682,8 млн – рекордну суму з початку повномасштабної війни.