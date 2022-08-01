"Укренерго" веде переговори з ENTSO-E про скасування тарифу на передачу електроенергії при експорті

НЕК "Укренерго" активно працює з керівництвом європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E, щоб прискорити приєднання компанії до механізму ITC (Inter-Transmission System Operator Compensation), який дозволить експортерам не платити тариф на передачу електроенергії під час її експорту.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз з ENTSO-E обговорюємо, щоб вони нас швидше приєднали до цього механізму IТС, адже вийшло так, що ми синхронізувалися раніше, ніж приєдналися до цього механізму", – сказав Кудрицький.

За його словами, це буде виграшна ситуація для "Укренерго", оскільки її мережами європейці досить активно користуються для транзиту електроенергії та, відповідно, компанія отримуватиме додаткові кошти. Крім того, глава НЕК зазначив, що після приєднання до механізму ITC експортери зможуть не платити за передачу електроенергії під час експорту.

"Тоді не буде плати за передачу при експорті, буде загальний пул, який збиратимуть усі сусідні оператори за користування мережами, і цей пул розподілятиметься між ними відповідно до того, через чиї мережі пройшло більше електроенергії", – пояснив Кудрицький.

Він додав, що згідно з останнім рішенням Верховного Суду України, експортери повинні платити за передачу електроенергію при експорті.

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Як повідомлялося, у січні НЕК "Укренерго" звернулася до Ради національної безпеки та оборони (РНБО) з проханням врегулювати проблему з компанією "Д.Трейдінг" із групи ДТЕК Ріната Ахметова, яка відмовляється сплачувати тариф на передачу електроенергії у разі експорту.

Нагадаємо, холдинг ДТЕК Ахметова, який є найбільшим експортером електроенергії, ще у 2019 році перестав сплачувати тариф на передачу електроенергії під час її експорту. ДТЕК пояснював це тим, що експортери у країнах ЄС не сплачують тариф на передачу, а Україна взяла на себе зобов'язання щодо синхронізації свого законодавчого поля з ЄС.

ДТЕК також отримав кілька рішення судів на свою користь у цьому питанні.

Так, у жовтні 2020 року Шостий апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційні скарги "Укренерго" та НКРЕКП та залишив без змін рішення, якими було задоволено позов "ДТЕК Західенерго" Ахметова та скасовано ряд положень постанови НКРЕКП, яке врегульовувало обов'язок експортерів сплачувати тариф за передачу електроенергії.