Понад 50 тисяч українських ІТ-спеціалістів вже виїхали за кордон, – дослідження

З початку повномасштабного російського вторгнення за кордон вже виїхало 50-57 тисяч українських ІТ-спеціалістів.

Про це свідчать результати дослідження "IT Research Resilience: Вплив війни на розвиток ІТ-індустрії України", проведеного Львівським ІТ-кластером, пише галузеве видання Dev.ua.

Автори дослідження вказують, що станом на кінець 2021 року в Україні налічувалось приблизно 285 тисяч людей, які працювали в ІТ, а головні тех-хаби розміщувалися в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та Одесі.

За даними IT Research Resilience, станом на травень-червень за кордон виїхало від 50 000 до 57 000 ІТ-спеціалістів. А приблизно 7 000 ІТ-спеціалістів стали до лав ЗСУ чи ТрО. Тобто, сьогодні приблизна кількість ІТ-фахівців в Україні сягає 228 000 людей.

Згідно з дослідженням IT Research Resilience 57% опитаних хочуть жити в Україні. Водночас за при реалізації умовного позитивного сценарію, який передбачає євроінтеграцію та лібералізацію економіки, 78% опитаних хотіли б залишитися в Україні, а 12%, тобто орієнтовно 27 000 людей, намагатимуться виїхати за кордон.

Найбільш рішуче на еміграцію налаштовані переважно фахівці кваліфікації Senior 34 років, які мають пару. При цьому суттєво впливає на рішення щодо виїзду те, як саме закінчиться війна в Україні та якою буде економічна політика країни після перемоги. Водночас не меншу роль відіграють індивідуальні фактори – чи перебуває хтось із пари за кордоном через війну, наявність роботи, цілісність житла тощо.

Під час дослідження його організатори впродовж травня-червня опитали понад 5 000 представників індустрії у регіонах, куди найчастіше релокувались українські ІТ-компанії (Львівщина, Івано-Франківщина, Тернопільщина, Чернівеччина, Закарпаття, Рівненщина та Волинь).