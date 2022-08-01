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Новини
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Понад 50 тисяч українських ІТ-спеціалістів вже виїхали за кордон, – дослідження

еміграція

З початку повномасштабного російського вторгнення за кордон вже виїхало 50-57 тисяч українських ІТ-спеціалістів.

Про це свідчать результати дослідження "IT Research Resilience: Вплив війни на розвиток ІТ-індустрії України", проведеного Львівським ІТ-кластером, пише галузеве видання Dev.ua.

Автори дослідження вказують, що станом на кінець 2021 року в Україні налічувалось приблизно 285 тисяч людей, які працювали в ІТ, а головні тех-хаби розміщувалися в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та Одесі.

За даними IT Research Resilience, станом на травень-червень за кордон виїхало від 50 000 до 57 000 ІТ-спеціалістів. А приблизно 7 000 ІТ-спеціалістів стали до лав ЗСУ чи ТрО. Тобто, сьогодні приблизна кількість ІТ-фахівців в Україні сягає 228 000 людей.

Згідно з дослідженням IT Research Resilience 57% опитаних хочуть жити в Україні. Водночас за при реалізації умовного позитивного сценарію, який передбачає євроінтеграцію та лібералізацію економіки, 78% опитаних хотіли б залишитися в Україні, а 12%, тобто орієнтовно 27 000 людей, намагатимуться виїхати за кордон.

Понад 50 тисяч українських ІТ-спеціалістів вже виїхали за кордон, – дослідження 01

Найбільш рішуче на еміграцію налаштовані переважно фахівці кваліфікації Senior 34 років, які мають пару. При цьому суттєво впливає на рішення щодо виїзду те, як саме закінчиться війна в Україні та якою буде економічна політика країни після перемоги. Водночас не меншу роль відіграють індивідуальні фактори – чи перебуває хтось із пари за кордоном через війну, наявність роботи, цілісність житла тощо.

Під час дослідження його організатори впродовж травня-червня опитали понад 5 000 представників індустрії у регіонах, куди найчастіше релокувались українські ІТ-компанії (Львівщина, Івано-Франківщина, Тернопільщина, Чернівеччина, Закарпаття, Рівненщина та Волинь).

Автор: 

біженці (700) еміграція (15) IT-індустрія (323) ІТ-індустрія (547)


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Топ коментарі
+5
тобто 36% з 50-57к виїхавших - чоловіки. це приблизно 20 000. Всім за 60?
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01.08.2022 21:26
+5
- я нахіба ти за цього дурня голосуєш?

- по приколу.

- він приведе до катастрофи.

- а мені що з того? Я айтішник - ноут взяв та поїхав за кордон.

Велика шана тим айтішникам котрі в лавах ЗСУ.
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02.08.2022 00:55
+4
От тільки тєма, як виїхали ці самі десятки тисяч it-шників закордон взагалі не розкрита. Бо в Україні, 70% працівників цієї галузі чоловіки, а чоловікам у нас заборонений виїзд з країни. Так що великий пердь у калюжу,а не новина.
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02.08.2022 07:27
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тобто 36% з 50-57к виїхавших - чоловіки. це приблизно 20 000. Всім за 60?
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01.08.2022 21:26 Відповісти
Програмісти це люди віком від 22 до 40 років.....😀😂😀😂😀😂
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01.08.2022 23:19 Відповісти
У діапазоні 40-60 бачив багато девелоперів та DBA
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02.08.2022 11:17 Відповісти
ПиСи. Ви коли-небудь бачили ********* прграміста віком 50+？😀😂😀😂
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01.08.2022 23:21 Відповісти
Не барська це справа писати код після 50. У цьому віці треба іншим вказівки давати
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02.08.2022 05:55 Відповісти
Знаешь, кто это?

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02.08.2022 12:26 Відповісти
В колі моїх знайомих є 2 програміста, які на всякий випадок поїхали десь в районі 16го лютого з сім'ями на тиждень-два по тур-путівці.
Ніхто ж не знав "чи путєн нападе, чи ні", але вони мали на таку поїздку ресурси, тож і поїхали.
Зараз сідять там
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02.08.2022 00:15 Відповісти
- я нахіба ти за цього дурня голосуєш?

- по приколу.

- він приведе до катастрофи.

- а мені що з того? Я айтішник - ноут взяв та поїхав за кордон.

Велика шана тим айтішникам котрі в лавах ЗСУ.
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02.08.2022 00:55 Відповісти
1. Стань ітішніком. Хтось заважає?
2. 50 тис голосів в межах 20 млн людей - пшик.
3. Знайди собі роботу за ноутом і їдь, куди хочеш, тебе тут хтось тримав?
Виїхали дівчата, які могли і мали голову.
4. Задовбав поділ. 25 хороших, 75 тупих. Сині-жовті-білі. Це вибір людини. Не подобається вибір більшості - їдь туди, де подобається.
5. Стань тим, за кого проголосує 100% і покажи приклад, як потрібно.
6. Звездіти і бочку гнати - не лайно носити зі стайні.
7. Весь шоубіз, штукатури, маляри, сантехніки на необліковій готівці. Чому про них всі мовчать? Нехай відкриють фоп, сплатять єсв, 5% і тоді відкривають рота.
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02.08.2022 10:05 Відповісти
На рахунок 7-го пункту, то ви, пане, явно припухли, викочуючи свої недопретензії до працівників інших категорій. ФОПи сплачують ЄСВ з мінімалки і податок на доходи всього 5%. А звичайні робочі люди відстьогують 18% із суми начисленої платні. + ЄСВ за них платять теж з усієї суми. Тому не потрібно наїжджати на людей праці і відкривати саме свого рота, якщо не знаєш суті питання !!! Еліта, ля, айтішна знайшлася.
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02.08.2022 12:01 Відповісти
Оце в тебе припекло.
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02.08.2022 14:08 Відповісти
От тільки тєма, як виїхали ці самі десятки тисяч it-шників закордон взагалі не розкрита. Бо в Україні, 70% працівників цієї галузі чоловіки, а чоловікам у нас заборонений виїзд з країни. Так що великий пердь у калюжу,а не новина.
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02.08.2022 07:27 Відповісти
Знаю одну українсько-австрійську ІТ-компанію, яка ще в середині січня 2022 перевезла київський офіс до Відня. Людей поставили перед вибором: хочете працювати в компанії - переїзжайте до Відня, ні -звільняйтесь. 70% переїхали, інші звільнились, тепер виїхати вже не можуть
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02.08.2022 11:04 Відповісти
Подождали бы. жОПа готовит законы про электронные выборы, это же Клондайк для разработчиков и администраторов. Потом можно и тикать.
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02.08.2022 08:14 Відповісти
Кроме того что кто-то уехал, они еще перестают платить налоги, потому что из-за тупых действий НБУ никто не хочет терять деньги. Получая деньги в валюте на ФОП - до этого вообще курс обмена был 29,50 - это сейчас его до 36 подняли, поэтому они просто ушли в тень.
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02.08.2022 11:03 Відповісти

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