Зеленський закликав Макрона допомогти із розблокуванням макрофіну ЄС на 9 мільярдів євро

Президент Володимир Зеленський під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном попросив його допомогти розблокувати макрофінансову допомогу ЄС.

Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні.

"Я попросив пана президента допомогти нам розблокувати макрофін, який загальмувався у Європі. Хочу нагадати всім лідерам, що це 9 млрд євро. Це не дрібниці для нас, а важливі соціальні речі – це наші пенсії, це наші заробітні плати, підтримка для переселенців, і тому ми очікуємо відповідних рішень конкретних державних діячів", – наголосив Зеленський.

Раніше представниця Європейської комісії Аріанна Подеста заявила, що наразі Євросоюз не має коштів, щоб забезпечити другий транш макрофінансової допомоги Україні в розмірі 8 млрд євро.

"Наразі, згідно з нинішнім багаторічним бюджетним плануванням, немає доступних ресурсів для створення подушки безпеки. З огляду на це ми розглядаємо альтернативні рішення, зокрема використання гарантій з боку держав-членів", – зазначила вона.

Як повідомлялося, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС.

Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий очікується – 2 серпня.