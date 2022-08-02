Зеленський закликав Макрона допомогти із розблокуванням макрофіну ЄС на 9 мільярдів євро
Президент Володимир Зеленський під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном попросив його допомогти розблокувати макрофінансову допомогу ЄС.
Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні.
"Я попросив пана президента допомогти нам розблокувати макрофін, який загальмувався у Європі. Хочу нагадати всім лідерам, що це 9 млрд євро. Це не дрібниці для нас, а важливі соціальні речі – це наші пенсії, це наші заробітні плати, підтримка для переселенців, і тому ми очікуємо відповідних рішень конкретних державних діячів", – наголосив Зеленський.
Раніше представниця Європейської комісії Аріанна Подеста заявила, що наразі Євросоюз не має коштів, щоб забезпечити другий транш макрофінансової допомоги Україні в розмірі 8 млрд євро.
"Наразі, згідно з нинішнім багаторічним бюджетним плануванням, немає доступних ресурсів для створення подушки безпеки. З огляду на це ми розглядаємо альтернативні рішення, зокрема використання гарантій з боку держав-членів", – зазначила вона.
Як повідомлялося, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС.
Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий очікується – 2 серпня.
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