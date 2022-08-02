Саудівська Аравія збільшила експорт нафти до рекорду за останні два роки, – Bloomberg (оновлено)
Експорт нафти із Саудівської Аравії зріс у липні до найвищого місячного об’єму з квітня 2020 року на тлі міжнародного тиску, спрямованого на приборкання високих цін на нафту.
Минулого місяця експорт нафти морем з королівства зріс до близько 7,5 мільйонів барелів на день, порівняно із 6,6 мільйона барелів на день у червні, повідомляє Bloomberg із посиланням на дані систем відстеження танкерів.
В тому числі експорт саудівської нафти до Китаю зріс до 1,65 мільйона барелів на день минулого місяця. Поставки до Індії перевищили 1 мільйон барелів на день вперше з квітня 2020 року. Водночас експорт саудівської сирої нафти до США знизився приблизно до 371 тис. барелів на день у липні з 417 тис. місяцем раніше, за попередніми даними. Експорт у Японію впав приблизно на 18% – до 903 тисяч барелів на день, однак ці цифри, ймовірно, зростуть.
Саудівська Аравія та Ірак також збільшили експорт нафти до Європи через трубопровід Sumed через Єгипет. Поставки цим маршрутом різко зросли після того, як Росія вторглася в Україну, що спонукало Європу уникати російської нафти та шукати альтернативні джерела сировини.
Bloomberg зауважує, що міжнародний тиск на Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників зростає – найбільші імпортери просять збільшити видобуток на тлі високих цін, які сприяють глобальній інфляції.
Минулого місяця президент США Джо Байден заявив, що очікує збільшення видобутку від Саудівської Аравії, найбільшого виробника ОПЕК, після знакового візиту до королівства, хоча він не отримав від Ер-Ріяду конкретних запевнень у тому, що це прохання буде виконано.
Альянс ОПЕК+ поступово нарощував видобуток протягом останнього року, поступово послаблюючи обмеження видобутку, запроваджені на початку пандемії. На зустрічі представників країн ОПЕК+ 3 серпня планується розглянути рішення щодо майбутнього видобутку.
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Вона додала, що це означає, що саудівці та Об'єднані Арабські Емірати захочуть розумно використовувати свої запасні запаси.
«Вони не хочуть опинитися в ситуації, коли вони використовують свої обмежені запасні потужності для нарощування виробництва, а потім раптом, якщо попит в майбутньому зросте або знизиться ... їм не залишається місця для внесення коректив", - додала вона.
BBC
Источник: https://www.ponomaroleg.com/dlya-svidetelej-sekty-vizit-bajdena-v-sa-ne-byl-uspeshnym/
Это информация для свидетелей секты "Визит Байдена в СА не был успешным". Июль закончился и уже есть статистика. Саудовская Аравия резко увеличила поставки нефти на мировой рынок после визита Байдена. В июле государственная нефтяная компания Saudi Aramcо продавала за рубеж 7,5 млн баррелей в день, подсчитал Bloomberg на основании данных по танкерным перевозкам. По сравнению с июнем саудовский нефтяной экспорт вырос на 14% и приблизился к рекордному в истории. Больше баррелей Suadi Aramсо продавала лишь весной 2020 года, когда наследный принц Мохаммед бен Сальман «повернул краны» на месторождениях-гигантах, чтобы наказать Владимира Путина за попытку выйти из сделки ОПЕК+. Как и два года назад, саудовская нефть хлынула на ключевые для России рынки. Ее поставки в Китай в июле достигли 1,65 млн баррелей в день и почти вдвое превысили российские, которые, напротив, в течение месяца сократились на 25% - с 1,07 до 0,81 млн баррелей в день. В Индию - второе ключевое направление российского экспорта в эпоху санкций - Саудовская Аравия продавала 1 млн баррелей в день (против 0,74 млн у российских нефтяников). Одновременно Saudi Aramco направила дополнительные потоки в Европу, заменяя российские поставки, которые попали под эмбарго в рамках шестого пакета санкций и к концу года должны быть запрещены полностью. По трубопроводу SuMed, дублирующему Суэцкий канал, в европейские страны было прокачано 1,2 млн баррелей в сутки - на 90% больше, чем до начала российского вторжения в Украину.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/dlya-svidetelej-sekty-vizit-bajdena-v-sa-ne-byl-uspeshnym/