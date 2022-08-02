Саудівська Аравія збільшила експорт нафти до рекорду за останні два роки, – Bloomberg (оновлено)

Експорт нафти із Саудівської Аравії зріс у липні до найвищого місячного об’єму з квітня 2020 року на тлі міжнародного тиску, спрямованого на приборкання високих цін на нафту.

Минулого місяця експорт нафти морем з королівства зріс до близько 7,5 мільйонів барелів на день, порівняно із 6,6 мільйона барелів на день у червні, повідомляє Bloomberg із посиланням на дані систем відстеження танкерів.

В тому числі експорт саудівської нафти до Китаю зріс до 1,65 мільйона барелів на день минулого місяця. Поставки до Індії перевищили 1 мільйон барелів на день вперше з квітня 2020 року. Водночас експорт саудівської сирої нафти до США знизився приблизно до 371 тис. барелів на день у липні з 417 тис. місяцем раніше, за попередніми даними. Експорт у Японію впав приблизно на 18% – до 903 тисяч барелів на день, однак ці цифри, ймовірно, зростуть.

Саудівська Аравія та Ірак також збільшили експорт нафти до Європи через трубопровід Sumed через Єгипет. Поставки цим маршрутом різко зросли після того, як Росія вторглася в Україну, що спонукало Європу уникати російської нафти та шукати альтернативні джерела сировини.

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Bloomberg зауважує, що міжнародний тиск на Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників зростає – найбільші імпортери просять збільшити видобуток на тлі високих цін, які сприяють глобальній інфляції.

Минулого місяця президент США Джо Байден заявив, що очікує збільшення видобутку від Саудівської Аравії, найбільшого виробника ОПЕК, після знакового візиту до королівства, хоча він не отримав від Ер-Ріяду конкретних запевнень у тому, що це прохання буде виконано.

Альянс ОПЕК+ поступово нарощував видобуток протягом останнього року, поступово послаблюючи обмеження видобутку, запроваджені на початку пандемії. На зустрічі представників країн ОПЕК+ 3 серпня планується розглянути рішення щодо майбутнього видобутку.