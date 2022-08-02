Перше за час війни судно з українським зерном прибуде до Стамбула із затримкою через погоду

Перше судно з українським зерном, яке 1 серпня залишило морський торговельний порт "Одеса", прибуде до Стамбула пізніше, ніж планувалося опівночі.

Про це повідомляє Anadolu із посиланням на турецького генерала Озджана Алтунбулака, передає Інтерфакс-Україна.



"Підготовка нових суден із зерном та іншою продукцією триває. Що стосується судна Razoni, то у зв'язку з погодними умовами суховантажне судно кине якір біля берегів Стамбула сьогодні до півночі", – заявив Алтунбулак, який бере участь у роботі Спільного координаційного центру в Стамбулі.



Після прибуття в порт представники України, Туреччини, РФ та ООН оглянуть суховантажне судно, потім воно продовжить рух за наміченим маршрутом.



Алтунбулак зазначив, що координаційний центр націлений на реалізацію в повному обсязі угоди щодо постачання зерна із трьох портів України.

Як повідомлялося, 1 серпня із Одеського порту вийшло перше за час повномасштабної війни судно, завантажене українським зерном – Razoni, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. На борту судна перебуває 26 тис. тонн української кукурудзи

Як повідомлялося, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".