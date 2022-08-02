Німеччина наполягає на створенні альтернативних маршрутів експорту зерна з України

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір заявляє про необхідність альтернативних експортних маршрутів для зерна, щоб Україна не покладалася лише на "добру волю" РФ.

Про це Оздемір сказав в інтерв’ю Rheinische Post, передає Європейська правда.

Німецький уряд привітав відхід першого вантажного судна з українським зерном з Одеси.

"Кожен транспортний корабель, який безпечно залишає українські порти, є проблиском надії – для України та для голодуючих у цьому світі", – сказав Оздемір.

"Попри всю надію, треба пам’ятати, що в кінцевому підсумку ми покладаємося на слово агресора Путіна – і ми болісно переживаємо, чого варті слова Путіна", – попередив водночас він.

Міністр сільського господарства заявив, що підтримає зустріч ЄС для пошуку альтернативних маршрутів.

"Навіть якщо Україна відновить безпечний доступ до Чорного моря, вона не повинна залишатися залежною від Росії", – сказав Оздемір.

"Тому необхідно сприяти розширенню альтернативних експортних маршрутів. Йдеться про постійні альтернативи, а не про тимчасові. Я хочу переконати Комісію ЄС наполягати на розширенні альтернативних експортних маршрутів", – заявив Оздемір.

Раніше повідомлялося, що 1 серпня о 09:15 із Одеського порту вийшло перше за час повномасштабної війни судно, завантажене українським зерном.

Пізніше Міністерство аграрної політики та продовольства підтвердило технічну готовність 15 суден із сільгосппродукцією до виходу з українських морпортів у межах Стамбульської угоди, тоді як ще два завершують підготовку до навігації.

Як повідомлялося, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Водночас вже наступного дня після підписання угоди, 23 липня, російські війська завдали ракетного удару по Одеському морському порту.

У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту Одеси поставила під сумнів домовленості, дані нею ООН і Туреччини у "зерновій" угоді. Голова ООН беззастережно засудив повідомлення про авіаудари Одесою, вказавши на зобов'язання, взяті сторонами на церемонії підписання у Стамбулі.