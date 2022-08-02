Попит на нові авто після скасування пільгового розмитнення зріс на 26%, – "Укравтопром"

У липні українці придбали та зареєстрували 3648 нових легкових автомобілів, що майже на 26% більше, порівняно з червнем.

Водночас це на 63% менше, порівняно з результатами липня 2021 року, повідомляє галузеве об’єднання "Укравтопром".

Перше місце за кількістю проданих машин минулого місяця зайняла Toyota – у липні свої перші реєстраційні номери отримали 596 машин цієї японської марки. Другий результат у Volkswagen – 316 штук авто, на третьому місці – китайська Chery (300 реєстрацій).

Renault посіла четверту позицію з показником 260 авто, замикає п’ятірку лідерів Skoda – 207 штук.

При цьому бестселером місяця став автомобіль Chery Tiggo 4, на якому свій вибір зупинили 239 покупців.

Всього з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 21,5 тис. нових легкових авто, що на 63% менше відносно аналогічного періоду минулого року.

Як повідомлялося, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою закон, яким було звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачувався лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Пізніше Верховна Рада вирішила з 1 липня повернути мита та податок на додану вартість на імпортні товари, зокрема автівки. Відповідний закон 30 червня підписав президент Володимир Зеленський.

За час дії пільгового режиму розмитнненя впродовж квітня-червня в Україну без сплати мит та акцизу заїхало 236 792 автівки.