Кабмін розірвав угоду з Білоруссю про співробітництво в оборонній промисловості

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 2 серпня, прийняв рішення припинити дію міжурядової угоди між Україною та Республікою Білорусь про про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств і організацій оборонних галузей промисловості.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Він додав, що відповідна міжурядова угода з Білоруссю була підписана у 2001 році.

Як повідомлялося, 29 липня Кабмін прийняв рішення денонсувати міжурядову угоду між Україною та Республікою Білорусь про судноплавство внутрішніми водними шляхами.