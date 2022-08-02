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Кабмін розірвав угоду з Білоруссю про співробітництво в оборонній промисловості

білорусь

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 2 серпня, прийняв рішення припинити дію міжурядової угоди між Україною та Республікою Білорусь про про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств і організацій оборонних галузей промисловості.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Він додав, що відповідна міжурядова угода з Білоруссю була підписана у 2001 році.

Як повідомлялося, 29 липня Кабмін прийняв рішення денонсувати міжурядову угоду між Україною та Республікою Білорусь про судноплавство внутрішніми водними шляхами.

Автор: 

Білорусь (1583) Кабмін (7764) ОПК (70)


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