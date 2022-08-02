Країни "Великої сімки" зберігають можливість повної заборони транспортування російської нафти

Країни G7, як і раніше, розглядають ідею встановлення верхньої цін на нафту, що експортується Росією.

Про це йдеться в спільній заяві міністрів енергетики країн "Групи семи", передає enkorr.

"Ми продовжуємо розглядати низку підходів, у тому числі варіанти повної заборони всіх послуг, які дозволяють транспортування морем російської нафти та нафтопродуктів по всьому світу, крім тих випадків, коли ця нафта куплена або за ціною, яка буде погоджена в консультаціях з міжнародними партнерами, або за ще нижчою ціною", – йдеться в заяві міністрів.

Міністри зазначили, що також прагнуть підтримати стабільність на світових енергетичних ринках та звести до мінімуму негативні економічні наслідки, особливо для країн із низьким та середнім доходом.

Раніше повідомлялося, що країни Заходу вирішили не запроваджувати повноцінну заборону на страхування морських перевезень російської нафти через побоювання розвитку енергетичної кризи.