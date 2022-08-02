Instagram дозволив додавати музику в сторіз в Україні
Instagram запустив в Україні функцію, яка дозволяє додавати музику в сторіз. Обрати трек можна з каталогу, який з’являється після завантаження відео.
Раніше ця функція була недоступною в Україні. Користувачі з інших країн могли завантажувати музику, однак українці бачили такі сторіз без звуку. На екрані з’являлося повідомлення "Музика недоступна у вашому регіоні", передає AIN.
Для того щоб додати трек в сторіз потрібно:
- зняти або завантажити фото чи відео
- натиснути на значок "Стікери"
- обрати "Музика"
- обрати трек з каталогу
Поки в каталозі Instagram не багато треків. Користувач також може обрати, який саме відрізок треку буде відтворюватися під час сторіз.
У 2020 році Instagram запускав в Україні можливість додавати музику до "історій". Тоді ця функція була доступна не у всіх користувачів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль