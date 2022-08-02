Instagram дозволив додавати музику в сторіз в Україні

Instagram запустив в Україні функцію, яка дозволяє додавати музику в сторіз. Обрати трек можна з каталогу, який з’являється після завантаження відео.

Раніше ця функція була недоступною в Україні. Користувачі з інших країн могли завантажувати музику, однак українці бачили такі сторіз без звуку. На екрані з’являлося повідомлення "Музика недоступна у вашому регіоні", передає AIN.

Для того щоб додати трек в сторіз потрібно:

зняти або завантажити фото чи відео

натиснути на значок "Стікери"

обрати "Музика"

обрати трек з каталогу

Поки в каталозі Instagram не багато треків. Користувач також може обрати, який саме відрізок треку буде відтворюватися під час сторіз.

У 2020 році Instagram запускав в Україні можливість додавати музику до "історій". Тоді ця функція була доступна не у всіх користувачів.