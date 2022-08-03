Українські лікарні отримали одну з найбільших партій генераторів від міжнародних партнерів

До українських лікарень прибула одна з найбільших партій потужних генераторів від міжнародних партнерів. Зокрема, 110 генераторів змінного струму було поставлено в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Забезпечення енергетичної стабільності лікарень України". Кожен з них у разі надзвичайної ситуації дозволить забезпечити безперебійну роботу кисневої станції, операційних та реанімації.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

"Ми розуміємо, що російські терористи й надалі продовжують завдавати ударів по критичній медичній інфраструктурі. Тому спільно з міжнародними партнерами докладаємо максимум зусиль, аби наші лікарні були забезпечені всім необхідним для нормальної роботи за будь-яких умов. Завдяки цим потужним генераторам у медзакладах безперебійно працюватиме обладнання в операційних та реанімаціях, де кожна хвилина без електроенергії може коштувати пацієнту життя", – розповів заступник міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський.

За його словами, генератори розподілені між медзакладами, які працюють у прифронтових та фронтових регіонах, а також лікарнями на Заході України, які наразі приймають найбільшу кількість пацієнтів.

Генератори надано в рамках проєкту "Забезпечення енергетичної стабільності лікарень України", що виконується Управлінням ООН із обслуговування проєктів в Україні (UNOPS) за підтримки Українського Гуманітарного Фонду (UHF).