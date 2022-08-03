Надходження готівки до кас банків зменшилось із початку року на 16%, – Нацбанк

У січні-червні 2022 року оборот готівки в касах банків знизився порівняно з аналогічним періодом торік.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку у Telegram.

Так, обсяг надходжень готівки до кас банків за цей період становив 965,4 млрд грн та зменшився на 16,2% порівняно з першим півріччям минулого року.

Зазначається, що видачі готівки з кас банків у першому півріччі 2022 року становили 1,01 млрд грн. Цей показник зменшувався трохи нижчими темпами, ніж надходження. Його зниження становило 13,8% порівняно з відповідним періодом 2021 року.

Також за перше півріччя 2022 року не відбулося значних змін у структурі надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами.

До трьох найпопулярніших касових операцій із видачі готівки потрапили такі (% від загального обсягу видатків):

за операціями клієнтів із використанням платіжних карток – 81,7%;

для підкріплення операторів поштового зв’язку – 5,9%;

для придбання іноземної валюти у клієнтів – 3,9%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали операції клієнтів із використанням платіжних карток – 37,7%; торговельна виручка – 31,9%, а також виручка від усіх видів послуг – 14,8%.