Нові функції Instagram відтепер доступні в Україні

instagram

Міністерство цифрової трансформації заявило, що після року перемовин із компанією Meta щодо запуску Instagram Reels та Music, тепер ці функцій стануть доступні для українців.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Telegram.

Які нові можливості тепер з’являться:

  • знімати Reels – новий формат для редагування та поширення відео в Instagram. Функція буде впроваджуватися поступово, і впродовж наступних тижнів усі опубліковані відео тривалістю до 15 хвилин будуть доповнені креативними інструментами Reels.
  • завдяки Music можна легально додавати музику з великої бібліотеки Facebook та Instagram.

"Нові інструменти сприятимуть у просуванні особистих акаунтів та створенні креативного контенту. Це допоможе ще якісніше та масштабніше висвітлювати події в Україні, зокрема для іноземних користувачів Facebook та Instagram", – наголосили в Мінцифри.

Як повідомлялося, днем раніше стало відомо, що Instagram запустив в Україні функцію, яка дозволяє додавати музику в сторіз

Instagram (126) Мінцифри (848)
