Нові функції Instagram відтепер доступні в Україні
Міністерство цифрової трансформації заявило, що після року перемовин із компанією Meta щодо запуску Instagram Reels та Music, тепер ці функцій стануть доступні для українців.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Telegram.
Які нові можливості тепер з’являться:
- знімати Reels – новий формат для редагування та поширення відео в Instagram. Функція буде впроваджуватися поступово, і впродовж наступних тижнів усі опубліковані відео тривалістю до 15 хвилин будуть доповнені креативними інструментами Reels.
- завдяки Music можна легально додавати музику з великої бібліотеки Facebook та Instagram.
"Нові інструменти сприятимуть у просуванні особистих акаунтів та створенні креативного контенту. Це допоможе ще якісніше та масштабніше висвітлювати події в Україні, зокрема для іноземних користувачів Facebook та Instagram", – наголосили в Мінцифри.
Як повідомлялося, днем раніше стало відомо, що Instagram запустив в Україні функцію, яка дозволяє додавати музику в сторіз.
