Росія за вечір випустила по Україні крилатих ракет на $100 мільйонів, – Forbes
Українські війська лише за один вечір 2 серпня збили російських ракет на $91 млн.
Про це повідомляє Forbes.
Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, 2 серпня Росія випустила вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України, сім з них вдалося збити.
За розрахунками видання, вартість ракети Х-101 складає $13 млн, "Калібр" – $6,5 млн, "Іскандер" – $3 млн, "Онікс" – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн.
Тож, РФ минулої доби ввечері випустила по Україні крилатих ракет на $114 млн.
Як повідомлялося, Росія витрачає на війну в Україні щодня по $400 мільйонів.
