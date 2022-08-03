БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Росія за вечір випустила по Україні крилатих ракет на $100 мільйонів, – Forbes

ракета,рф,ракети

Українські війська лише за один вечір 2 серпня збили російських ракет на $91 млн.

Про це повідомляє Forbes.

Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, 2 серпня Росія випустила вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України, сім з них вдалося збити.

За розрахунками видання, вартість ракети Х-101 складає $13 млн, "Калібр" – $6,5 млн, "Іскандер" – $3 млн, "Онікс" – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн.

Тож, РФ минулої доби ввечері випустила по Україні крилатих ракет на $114 млн.

Як повідомлялося, Росія витрачає на війну в Україні щодня по $400 мільйонів.

крилаті ракети (21) зброя (914) росія (14901)
