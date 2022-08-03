Експерти Ради розкритикували законопроєкт про розширення категорій чоловіків, які можуть виїхати за кордон

Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради розкритикувала законопроєкт нардепа Георгія Мазурашу ("Слуга народу") про те, що треба дати право на виїзд за кордон більшій кількості чоловіків.

Відповідним законопроєктом №7484-1 пропонується розширити категорії чоловіків, яким можна виїжджати з України під час воєнного стану, повідомляє видання dev.ua.

До них пропонують включити чоловіків, які:

мають трьох і більше дітей віком до 18 років,

або двоє дітей віком до 14 років,

або одна дитина віком до 14 років та вагітна дружина,

або одна дитина віком до 3 років.

Зазначені приписи потребують додаткового обґрунтування з огляду на очевидну вибірковість категорій, для яких пропонується передбачити зазначені "пільги", вважають у науково-експертному управлінні ВР.

Наприклад, пропонується звільнити від призову на військову службу під час мобілізації чоловіків, на утриманні яких перебуває одна дитина віком до 3 років.

"Однак таких "пільг" позбавлені чоловіки, які утримують одну дитину віком від 3 років. Тобто, за логікою проєкту, діти від 3 років не потребують "безпосереднього піклування", – йдеться в пояснюванні експертів парламенту.

Також, за змістом проєкту, має бути звільнений від призову на військову службу під час мобілізації чоловік, на утриманні якого перебуває дитина віком до 14 років за встановленої вагітності жінки.

"Однак за відсутності такої вагітності, незважаючи на наявність дитини до 14 років, чоловік від призову звільнений бути не може", – констатують експерти.

Крім того, на думку експертів, доцільно розглянути можливість встановлення припису, за яким право виїхати за межі України під час дії правового режиму воєнного стану надається чоловікам, на утриманні яких перебуває визначена законом кількість дітей, за умови їх одночасного виїзду зі всіма цими дітьми.

"Це дозволить уникнути ситуацій, коли за межі України під час дії воєнного стану виїжджають чоловіки без дітей, формально користуючись наданим їм законом правом, в той час як хтось з їх дітей, або навіть всі неповнолітні діти залишаються в Україні", – уточнюється у висновку.

Проєкт закону також пропонує встановити, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають "військовозобов’язані, які працюють не менш як на 1,0 ставку на підприємствах оборонного, агропромислового комплексу, або на інших офіційно працюючих підприємствах, або які є фізичними особами-підприємцями і не мають податкових заборгованостей".

"На наш погляд, ця пропозиція є необґрунтованою. Адже, нею фактично пропонується звільнити від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період переважну більшість працюючих військовозобов’язаних, що ставить під загрозу можливість поповнення сил оборони особовим складом шляхом мобілізації", – йдеться у роз’ясненні експертів ВР.