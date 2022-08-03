Перше судно з українським зерном успішно пройшло "зерновим коридором" (оновлено)

Перше судно з українським зерном Razoni, яке 1 серпня залишило морський торговельний порт "Одеса" та дісталося Туреччини, пройшло інспекцію Спільного координаційного центру та готово направлятися до пункту призначення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Балкер Razoni позавчора вийшов з Одеського порту з вантажем української кукурудзи та прямує до порту Триполі в Лівані. Його зупинка у територіальних водах Туреччини пов’язана з черговим етапом реалізації "зернової ініціативи", що була підписана в Стамбулі, а саме огляду судна на предмет забороненого вантажу", – йдеться у повідомленні.

За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, завдяки ЗСУ та портовим службам судно безпечно подолало шлях до Босфору, де пройшло перевірку представникам СКЦ.

"На прикладі Razoni остаточно узгоджуються і відпрацьовуються всі необхідні заходи контролю та координації між Україною та партнерами–підписантами – ООН та Туреччиною",– наголосив він.

Кубраков додав, що зараз відбувається прийом заявок на вхід нових суден до українських портів для завантаження агропродукцією. Наразі завантаженими є 17 суден, які очікують дозволу на вихід.

Успішне проведення інспекції першого судна, яке пройшло "зерновим коридором", за участі представників України, Росії, Туреччини та ООН, що входять до складу Спільного координаційного центру в Стамбулі, також підтвердили у Міноборони Туреччини, передає державне інформагентство Anadolou.

У турецькому Міноборони уточнили, що інспекція судна тривала півтори годити, тепер воно зможе пройти через турецькі протоки і взяти курс до порту призначення – Тріполі на півночі Лівану.

Як повідомлялося, 1 серпня із Одеського порту вийшло перше за час повномасштабної війни судно, завантажене українським зерном – Razoni, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. На борту судна перебуває 26 тис. тонн української кукурудзи.

Як повідомлялося, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".