Французька Société Générale оцінила збиток від продажу свого банку в Росії у 3 мільярди євро

Французька банківська група компаній Socit Gnrale зафіксувала збиток у розмірі 3,3 млрд євро до вирахування податків від продажу бізнесу в Росії.

Про це йдеться у фінансовій звітності компанії за другий квартал 2022 року, передає Forbes.

Водночас компанія заявила, що вихід із російського ринку стався "планомірно та ефективно".

За підсумками другого кварталу, загалом Société Générale відзвітувала про збиток у розмірі 1,5 млрд євро з урахуванням продажу "Росбанку", що належав їй, і його страхового бізнесу.



При цьому виторг компанії за квартал збільшився на 12,8% порівняно з тим же періодом 2021 року. Негативні наслідки продажу бізнесу в Росії були переважно компенсовані в першій половині 2022 року, заявила група.

Як повідомлялося, Société Générale у квітні продала "Росбанк" та його страховий бізнес холдингу "Інтеррос" російського мільярдера Володимира Потаніна.

Société Générale – перша з великих європейських фінансових груп, яка оголосила про вихід із Росії.

Société Générale входить до числа європейських банків з найбільшим ризиком щодо Росії, разом з австрійським Raiffeisen Bank International та італійським UniCredit.