Прикордонники розкрили схему незаконного вивезення українського зерна російськими та сирійськими суднами

Оперативники Державної прикордонної служби з’ясували, як РФ організувала вивезення до третіх країн вкраденого в Україні зерна. Суд заочно арештував три судна під прапором Росії і одне під сирійським прапором.

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що було отримано інформацію щодо використання суден "Матрос Кошка", "Матрос Позинич" та "Михаил Ненашев" під прапором РФ, а також Finikia під прапором Сирії, для транспортування викраденого українського збіжжя через закриті порти окупованого Криму.

"У діях російських окупаційних органів та їхніх спільників були виявлені ознаки злочинів, передбачених ст. 438 КК України – "Порушення законів та звичаїв війни", а також ст. 332-1 КК України "Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї", – йдеться у повідомленні.

За інформацією, наданою оперативними співробітниками Держприкордонслужби, Херсонська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження.

"Вивчивши зібрані під час розслідування матеріали, український суд заочно наклав арешт на зазначені судна. Тепер притягнення винних до відповідальності – справа часу", – наголосили прикордонники.

Раніше заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну РФ вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.