Молдова оприлюднила екстрений план дій на випадок припинення постачання газу з Росії взимку

Уряд Молдови розробив план екстрених заходів на випадок дефіциту газу у зимовий період 2022-2023 років.

Згідно з оприлюдненим у середу документом, у випадку зменшення або повного припинення постачання газу школярів та студентів переведуть на онлайн-навчання, співробітники держустанов та компаній також працюватимуть позмінно вдома, або ж їм скоротять робочий день, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Уряд країни також пропонує обмежити температуру у приміщеннях приватних та публічних установ до максимально низької у неробочий час та у вихідні дні, а у готелях, ресторанах, комерційних, громадських та житлових будівлях – до 19 градусів за Цельсієм.

Крім того, з 23:00 планується відключати вуличне освітлення, а також знижувати температуру центрального опалення на 10%.

У разі повного припинення постачання газу, починаючи з листопада, розпочнеться часткове відключення непобутових споживачів.

У документі зазначається, що уряд Молдови планує закуповувати обсяг газу, необхідний для покриття споживання, із альтернативних джерел або на спотовому ринку.

За оцінками міністерства, за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та всіх заходів економії газу, за розрахункової середньої закупівельної ціни 1,5 тис. євро за 1 тис. кубометрів можна буде покрити дефіцит газу до кінця січня та частково забезпечити споживання у лютому.

Напередодні віце-прем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину уточнював, що уряд розробляє план заходів на випадок трьох сценаріїв: зменшення постачання російського газу на 35%, 50% або ж повного припинення постачань від "Газпрому".

Він зазначав, що цього року влада намагатиметься знизити споживання енергії мінімум на 15%.

Молдова практично не має власних енергоресурсів, повністю залежить від імпорту газу, майже 100% якого постачає "Газпром", не має комплексів зберігання природного газу чи LNG, а "процес постачання газу з Придністровського регіону та інфраструктура не перебуває під контролем уряду Молдови".

Президент країни Майя Санду заявляла, що "Молдова не встигла зробити запаси газу в необхідному обсязі у сховищах Румунії через високу ціну на "блакитне" паливо".

Як повідомлялося, у серпні російський "Газпром" підвищив закупівельну ціна на газ для Молдови за чинним контрактом майже на 50% – до $1458,5 за тисячу кубометрів.

Чинний п'ятирічний контракт на постачання газу між "Молдовагазом" і "Газпромом" набув чинності з 1 листопада 2021 року. Після підписання нової угоди тариф для споживачів був приведений у відповідність до його умов, підвищившись у 2,4 рази. З 1 січня 2022 року тариф було підвищено ще на 40%, а з 1 червня – ще на 30%.

Раніше президентка Молдови Майя Санду заявила, що Молдова хоче купувати газ у Румунії, і важливо, щоб це стало можливим якнайшвидше.