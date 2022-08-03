Інфляція у Туреччині оновила максимум з 1998 року – за рік ціни зросли на 80%
Споживча інфляція у Туреччині у липні прискорилась до 79,6% у річному обчисленні, порівняно з 78,6% у червні, та оновила максимум із вересня 1998 року
Як свідчать дані статистичного інституту країни (Turkstat), зростання цін у країні прискорюється вже 14 місяців поспіль, повідомляє Інтерфакс-Україна.
У місячному обчисленні зростання споживчих цін у липні становило 2,37% порівняно з 4,95% у червні.
Зокрема, вартість транспортних послуг рік зросла у 2,2 раза (+119,1%), а ціни на енергоносії підскочили у 2,3 раза (+129,3%). Продукти харчування та напої зросли в ціні майже вдвічі, на 94,65%, вартість житла та комунальних послуг збільшилась на 70%, меблі та побутова техніка подорожчали на 88,4%.
Турецька ліра на торгах у середу торгується на позначці 17,95 ліри за долар, хоча ще рік тому долар США коштував близько 9 лір.
Як повідомлялося, у 2021 році інфляція в Туреччині зросла на 36%, що стало найвищим показником за останні 19 років. Турецька ліра торік втратила 44% своєї вартості до долара внаслідок дій Центрального банку. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган тисне на регулятора, аби той не підвищував облікову ставку для стримування інфляції.
