ЄС порекомендував указувати в контрактах, що в імпортованій нафті немає складової з Росії

Європейський Союз рекомендує імпортерам нафти прописувати в договорі купівлі-продажу пункт, яким експортер підтверджуватиме, що нафта не містить російської складової, інакше експортер нестиме договірну відповідальність за будь-які невірні заяви.

Про це йдеться в документі ЄС, передає enkorr.

Як повідомлялося, Євросоюз заборонить імпорт російської нафти, яка постачається морським шляхом, із грудня 2022 року.

Відповідно до опублікованого регламенту, російська нафта, що транспортується разом із нафтою іншого походження у змішаному вигляді, підпадає під заборону, проте якщо в суміші може бути визначено частку неросійської нафти, цей неросійський обсяг не підпадає під санкції.

"Російська нафта, що транспортується спільно з нафтою іншого походження у формі суміші, підпадає під цю заборону. Оскільки нафта є однорідним матеріалом, який не можна фізично розділити залежно від її походження, нафта російського походження, що імпортується, передається або купується ЄС разом із нафтою іншого походження, підпадає під санкції, якщо тільки влада країн ЄС не зможе чітко визначити частку продукції, що має неросійське походження. У такому разі допускається ввезення в ЄС рівно тієї частки нафти, яка не має російського походження", – йдеться в документі.

Імпортери нафти й нафтопродуктів відповідають за дотримання санкцій, тому ЄС рекомендує вжити заходів, щоб гарантувати, що в суміші може бути визначено точну частку неросійського продукту. Підтвердити походження нафти можна різними засобами, такими як докази походження нафти, завантаженої на танкер, або результатами хімічного аналізу.

Але, крім цього, ЄС рекомендує імпортерам прописувати в договорах з експортерами підтвердження походження нафти, і таким чином експортер буде відповідальний за невірні заяви.

Якщо буде встановлено, що в партії є російська сира нафта, але не буде можливості визначити точну частку іншого походження, всю партію не буде допущено до розвантаження в ЄС.

Митним органам держав-членів Європейського Союзу рекомендовано вимагати документальні чи інші відповідні докази, що партії нафти не містять нафти російського походження.

"Хоча імпортери несуть основну відповідальність за дотримання санкцій, пов'язаних із нафтою, всім сторонам, що беруть участь в імпорті нафти в ЄС, включно з перевізниками, страховиками й фінансовими установами, що відкривають кредитні лінії або видають акредитиви, рекомендується виявляти належну обачність, щоб їх не було залучено до перевезення чи страхування транспортування російської сирої нафти для імпорту в ЄС. Це випливає із заборони на надання технічної допомоги, фінансування чи фінансової допомоги у зв'язку з купівлею, імпортом чи передачею сирої нафти і нафтопродуктів", – йдеться в документі.

Раніше повідомлялося, що країни G7, як і раніше, розглядають ідею встановлення верхньої ціни на нафту, що експортується Росією.

До того країни Заходу вирішили не запроваджувати повноцінну заборону на страхування морських перевезень російської нафти через побоювання розвитку енергетичної кризи.