Швейцарія заборонила імпорт золота з Росії, але розблокувала торгівлю російським зерном та нафтою

Федеральна рада Швейцарії запровадила додаткові санкції проти Росії, передбачені "сьомим пакетом" антиросійських санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на розв’язану Росією війну в Україні.

Відповідне рішення набуде чинності о 18:00 3 серпня, повідомляється на сайті швейцарського уряду.

"Рішенням від 3 серпня Швейцарія впроваджує найневідкладніші заходи з точки зору часу та змісту. Нові заходи передусім стосуються заборони на купівлю, імпорт або транспортування золота та золотих виробів з Росії. Послуги, пов’язані з цими товарами, також заборонені", – йдеться у повідомленні.

Водночас уряд Швейцарії зазначає, що жоден із заходів проти Росії не спрямований проти торгівлі сільськогосподарськими чи харчовими продуктами між третіми країнами та Росією.

"Щоб уникнути перебоїв при платежах, Федеральна рада зробила два нових винятки щодо операцій, пов’язаних із сільськогосподарською продукцією та поставками нафти до третіх країн, як це зробив ЄС", – зазначається у повідомленні.

При цьому Швейцарія вслід за ЄС заморозила активи російського "Сбєрбанку", йому заборонено надавати кошти, економічні ресурси чи технічні послуги. Певне відтермінування санкцій запроваджено для впорядкованого згортання угод і продажу дочірніх компаній "Сбєрбанку".

Крім того, 29 липня Федеральний департамент з питань економіки, освіти та досліджень (EAER) додав до списку санкцій ще 54 особи та 9 організацій з РФ. Таким чином список осіб та організацій, до яких Швейцарія ввела санкції у зв’язку з війною в Україні, повністю відповідає списку ЄС.

Федеральна рада також доручила EAER внести певні технічні зміни до запроваджених проти Росії санкцій, щоб привести їх у відповідність до передбачених рішеннями ЄС формулювань. Ці технічні зміни набудуть чинності пізніше.

Як повідомлялося, у липні країни-члени Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій проти РФ, який включає заборону на імпорт російського золота та заморожування активів "Сбєрбанку".

Водночас Євросоюз послабив запроваджені щодо Росії санкції, розблокувавши проведення операцій, пов'язаних з експортом сільськогосподарської продукції та нафти з Росії до третіх країн.