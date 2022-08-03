"Укртелеком" Ахметова почав переводити абонентів цифрового телебачення Oll.tv на іншу платформу

"Укртелеком" почав поступово підключати до медіасервісу Megogo абонентів, які до 22 липня користувалися послугою "Інтерактивне ТБ", яку надавав провайдер цифрового телебачення Oll.tv з холдингу "Медіа група Україна" Ріната Ахметова.

Як повідомляє пресслужба компанії, підключення абонентів розпочалося напередодні і триватиме кілька днів.

Клієнти отримують персональні SMS-повідомлення, після чого вони будуть автоматично підключені до тарифного плану "Легкий".

Новий сервіс буде безкоштовним до 20 серпня, після цього вартість використання пакета складатиме 99 грн на місяць (з НДС).

Як повідомлялося, провайдер цифрового інтерактивного телебачення Oll.tv і оператор супутникового телебачення Xtra TV, що входять до складу холдингу "Медіагрупа Україна" Ріната Ахметова, з 23:00 22 липня припинили трансляцію телеканалів і надання послуг зв'язку абонентам.

11 липня мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званим "законом про олігархів". За його словами, цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

З 12 липня усі телеканали "Медіа Групи Україна" почали транслювати загальнонаціональний марафон, зокрема канали "Україна", "Україна 24", НЛО TV, "Індиго TV", "Футбол 1/2/3" та інші. Сайти "Сегодня", "України 24", НЛО TV та футбольних каналів 12 липня не оновлюються. Останнім матеріалом на них розміщено заяву Ріната Ахметова про вихід із медабізнесу.

21 липня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензії національних телеканалів "Україна", "Україна24", "ДОНБАС", "Футбол 1/2/3", "НЛО", "Індиго", які входили до медіахолдингу Ахметова.