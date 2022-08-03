БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
250 0

"Укрзалізниця" звітує про збільшення перевезень нафтопродуктів у липні на 12%

транзит,нефтепродукты

"Укрзалізниця" в липні 2022 року збільшила перевезення нафтопродуктів порівняно з попереднім місяцем на 12,2% до 542 тис. тонн.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляється, перевезення всіх вантажів порівняно з червнем виросло на 9,2% – до 10,3 млн тонн. Перевезення у внутрішньому сполученні збільшилися на 10,5% – до 6,2 млн тонн, на експорт – на 8,7%, до 3,4 млн тонн, в імпорті – на 4,5%, до 598,8 тис. тонн.

Транзитні перевезення у липні були фактично відсутні.

Укрзалізниця звітує про збільшення перевезень нафтопродуктів у липні на 12% 01
Укрзалізниця звітує про збільшення перевезень нафтопродуктів у липні на 12% 02
Укрзалізниця звітує про збільшення перевезень нафтопродуктів у липні на 12% 03

Укрзалізниця звітує про збільшення перевезень нафтопродуктів у липні на 12% 04

Автор: 

перевезення (677) Укрзалізниця (4888) нафтопродукти (474)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 