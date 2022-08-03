"Укрзалізниця" звітує про збільшення перевезень нафтопродуктів у липні на 12%
"Укрзалізниця" в липні 2022 року збільшила перевезення нафтопродуктів порівняно з попереднім місяцем на 12,2% до 542 тис. тонн.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Як повідомляється, перевезення всіх вантажів порівняно з червнем виросло на 9,2% – до 10,3 млн тонн. Перевезення у внутрішньому сполученні збільшилися на 10,5% – до 6,2 млн тонн, на експорт – на 8,7%, до 3,4 млн тонн, в імпорті – на 4,5%, до 598,8 тис. тонн.
Транзитні перевезення у липні були фактично відсутні.
