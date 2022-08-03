БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Заборгованість американців за кредитками зросла рекордними темпами за останні 20 років

Заборгованість домогосподарств у США у другому кварталі 2022 року збільшилася на $312 млрд і сягнула $16,15 трильйона.

Про це свідчать дані Федерального резервного банку (ФРБ) Нью-Йорка, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому заборгованість американців за кредитними картками минулого кварталу зросла на $52 млрд, в річному вимірі зростання склало рекордні за останні 20 років 13%.

Водночас частка кредиток із простроченими на 90 днів платежами збільшилася на кінець другого кварталу до 3,35% із 3,04% роком раніше, а відсоток прострочених платежів за автокредитами зрсі до 1,81% із 1,61%.

Заборгованість за іпотечними кредитами збільшилися за квартал на $207 млрд і склала на кінець червня $11,39 трлн, борги за автокредитами зросли на $33 млрд, тоді як заборгованість за студентськими кредитами практично не змінилася за минулий квартал і склала $1,59 трлн.

Підвищення загальної заборгованості значною мірою пов'язане з зростанням цін на житлову нерухомість та ставок з іпотеки. Так, ставка за 30-річними іпотечними кредитами у червні перевищувала 6%, хоча на початку року становила близько 3%.

