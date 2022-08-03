Італійська поліція вилучила у архітектора "палацу Путіна" активи на $144 мільйони, – Reuters
Податкова поліція Італії вилучила активи на суму понад 141 млн євро ($144 млн) в архітектора, який спроектував розкішний маєток на березі Чорного моря в Росії.
Про це повідомило джерело, знайоме з цим питанням, передає Reuters.
Раніше 3 серпня податкова поліція надіслала заяву про те, що вилучила активи у "відомого професіонала" в Брешії, місті на півночі Італії, посилаючись на ймовірні податкові правопорушення.
Джерело повідомило, що активи належали Ланфранко Чірілло, який спроектував грандіозний маєток на березі Чорного моря в Росії, який став відомий як "палац Путіна" через заяви бізнесмена, що нерухомість була побудована для президента Росії.
Російський президент заперечив будь-який зв'язок з елітною власністю. Питання знову виникло на початку 2021 року, коли ув’язнений критик Кремля Алєксєй Навальний зняв відео, у якому стверджував, що Путін є її кінцевим власником.
Адвокат Чирілло не відповів на звернення Reuters.
В інтерв'ю італійському телебаченню в квітні Чірілло сказав, що він спроектував будівлю, але її замовила приватна група, і він не мав жодних справ з Путіним.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ще й брехло, каже що хутіна не бачив