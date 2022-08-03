Італійська поліція вилучила у архітектора "палацу Путіна" активи на $144 мільйони, – Reuters

Податкова поліція Італії вилучила активи на суму понад 141 млн євро ($144 млн) в архітектора, який спроектував розкішний маєток на березі Чорного моря в Росії.

Про це повідомило джерело, знайоме з цим питанням, передає Reuters.

Раніше 3 серпня податкова поліція надіслала заяву про те, що вилучила активи у "відомого професіонала" в Брешії, місті на півночі Італії, посилаючись на ймовірні податкові правопорушення.

Джерело повідомило, що активи належали Ланфранко Чірілло, який спроектував грандіозний маєток на березі Чорного моря в Росії, який став відомий як "палац Путіна" через заяви бізнесмена, що нерухомість була побудована для президента Росії.

Російський президент заперечив будь-який зв'язок з елітною власністю. Питання знову виникло на початку 2021 року, коли ув’язнений критик Кремля Алєксєй Навальний зняв відео, у якому стверджував, що Путін є її кінцевим власником.

Адвокат Чирілло не відповів на звернення Reuters.

В інтерв'ю італійському телебаченню в квітні Чірілло сказав, що він спроектував будівлю, але її замовила приватна група, і він не мав жодних справ з Путіним.