БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 344 5

Італійська поліція вилучила у архітектора "палацу Путіна" активи на $144 мільйони, – Reuters

путина,дворец

Податкова поліція Італії вилучила активи на суму понад 141 млн євро ($144 млн) в архітектора, який спроектував розкішний маєток на березі Чорного моря в Росії.

Про це повідомило джерело, знайоме з цим питанням, передає Reuters.

Раніше 3 серпня податкова поліція надіслала заяву про те, що вилучила активи у "відомого професіонала" в Брешії, місті на півночі Італії, посилаючись на ймовірні податкові правопорушення. 

Джерело повідомило, що активи належали Ланфранко Чірілло, який спроектував грандіозний маєток на березі Чорного моря в Росії, який став відомий як "палац Путіна" через заяви бізнесмена, що нерухомість була побудована для президента Росії.

Російський президент заперечив будь-який зв'язок з елітною власністю. Питання знову виникло на початку 2021 року, коли ув’язнений критик Кремля Алєксєй Навальний зняв відео, у якому стверджував, що Путін є її кінцевим власником.

Адвокат Чирілло не відповів на звернення Reuters.

В інтерв'ю італійському телебаченню в квітні Чірілло сказав, що він спроектував будівлю, але її замовила приватна група, і він не мав жодних справ з Путіним.

Автор: 

арешт (861) путін володимир (1108)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гарний архітектор - три рази палац перебудовували і так не закінчили

ще й брехло, каже що хутіна не бачив
показати весь коментар
03.08.2022 22:30 Відповісти
Скорее всего двойники его запутали, каждый себе что-то достраивал. Как письмо дяди Федора , где лапы ломит и хвост отваливается.
показати весь коментар
04.08.2022 03:49 Відповісти
144 ляма как с куста)
показати весь коментар
03.08.2022 23:35 Відповісти
Браво!!!Бис!!!!!Нам,в Украине ,что с этого???Нибуя?Ага.Классный хайп!
показати весь коментар
04.08.2022 12:20 Відповісти
То ж треба було для будівництва такого гімна наймати архітектора аж в Італії? Так ніби в рашці дебілуватих архітекторів не вистачає...
показати весь коментар
04.08.2022 13:46 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 