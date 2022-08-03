S&P різко підвищило прогноз цін на газ у Європі на найближчі роки

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor 's Global Ratings значно підвищило прогноз цін на природний газ на європейському ринку найближчими роками.

Про це йдеться в повідомленні агентства, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що це зумовлено скороченням постачання газу з Росії трубопроводом "Північний потік-1".

Наразі аналітики очікують, що газ на TTF до кінця поточного року коштуватиме в середньому $50 за 1 млн британських термальних одиниць (BTU), наступного року – $40 та у 2024 році – $25.

"Це суттєве підвищення відображає ймовірність того, що постачання російського трубопровідного газу залишаться на історичному мінімумі, що ускладнить завдання Європи із забезпечення достатніх запасів та постачання взимку", – наголошується в повідомленні S&P. GR.

Перегляд прогнозу також зумовлений стрибком котирувань на спотовому та ф'ючерсному ринках.

Оцінки вартості газу в інших регіонах та нафти залишилися без зміни.

Раніше повідомлялося, що російська газова компанія "Газпром" скоротила постачання газу газопроводом "Північний потік-1" з 40% до 20% його потужності.

25 липня російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшиться до 20% від його потужності.

До того газопровід "Північний потік" працював на 40% від своєї потужності. Росія пояснює це невчасним поверненням турбіни з ремонту в Канаді (яка запровадила санкції щодо "Газпрому"). При цьому відремонтована турбіна для "Північного потоку" прибула з Канади до Німеччини ще на початку минулого тижня. Однак, за даними ЗМІ, "Газпром" не погоджує її транспортування до РФ.

Водночас під час візиту до Ірану минулого тижня Владімір Путін заявив, що крім самої турбіни російський "Газпром" вимагає додаткових "офіційних документів" щодо її повернення до Росії.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.