МВС оновило сервіси для оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху

Міністерство внутрішніх справ оновило застосунки та сервіси для оплати штрафів за порушення ПДР.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

За його словами, дізнатися про факт фіксації порушення правил дорожнього руху можливо за допомогою:

офіційного сайту МВС України

офіційного мобільного застосунку МВС України – "Штрафи ПДР" Android та IOS

телеграм-боту "Штрафи ПДР"

Зазначається, що офіційний застосунок МВС "Штрафи ПДР" та телеграм-бот отримали оновлення, тому користувачам необхідно перевстановити програму, оновити підписку в боті для отримання повідомлень та додати своє авто.

"Офіційні сервіси МВС дозволяють не лише сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Також у застосунках є інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.", – сказав Гончаров.