Наступні кораблі із зерном вже готові до відправлення з портів України, – МЗС

Наступні кораблі вже готові до відправлення і вони вирушать з українських портів, які беруть участь у зерновій ініціативі, відповідно до погодженого графіку.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільного з естонським колегою Урмасом Рейнсалу брифінгу в Києві, передає Укрінформ.

Глава українського МЗС підкреслив, що станом на зараз домовленості, досягнуті в рамках так званої зернової ініціативи, виконуються, та нагадав, що Україна стала першою з усіх учасників цієї домовленості, яка була повністю готова до виконання всіх пунктів.

Кулеба додав, що наступні кораблі вже готові до відправлення і вони будуть вирушати з портів, які беруть участь у зерновій ініціативі, відповідно до погодженого графіка.

"Сподіваємося, що все працюватиме і РФ не зробить ніяких кроків, які б зруйнували ці домовленості, що були так важко досягнуті за посередництва ООН і Туреччини", – зауважив він.

Як повідомлялося, 1 серпня із Одеського порту вийшло перше за час повномасштабної війни судно, завантажене українським зерном – Razoni, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. На борту судна перебуває 26 тис. тонн української кукурудзи.

Як повідомлялося, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".