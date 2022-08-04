Росія знайшла спосіб експортувати нафту в обхід санкцій через єгипетський порт, – Bloomberg

Росія, ймовірно, знайшла новий спосіб транспортувати свою нафту на ринок в умовах західних санкцій, за допомогою египетського нафтового терміналу Ель-Хамра.

Як повідомляє Bloomberg, вантаж із близько 700 тис. барелів російської нафти був доставлений на термінал Ель-Хамра вранці 24 липня танкером Crested. Через кілька годин інше судно – Chris – забрало з порту всю або частину цієї партії.



В агентстві наголошують, що "цей незвичайний крок ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажу, посилюючи тенденцію до того, що російські поставки нафти стають все більш прихованими, оскільки європейські покупці почали уникати їх після вторгнення РФ в Україну".



Наразі танкер Chris пришвартований біля нафтового терміналу Рас-Шухейр на узбережжі Червоного моря в Єгипті. Цей термінал також дає можливість змішувати російську сиру нафту з єгипетською, ускладнюючи встановлення її походження.

Bloomberg зазначає, що Єгипет уже використовується Росією як транзитний шлях для мазуту. Незрозуміло, чи випадок з Ель-Хамра був одноразовим чи є частиною більш регулярної схеми для експорту російської нафти.

Як повідомлялося, країни "Великої сімки" зберігають можливість повної заборони транспортування російської нафти.

Водночас нагадаємо, що країни Заходу вирішили не запроваджувати повноцінну заборону на страхування морських перевезень російської нафти через побоювання розвитку енергетичної кризи.