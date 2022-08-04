БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Суд у Лівані зняв арешт із сирійського підсанкційного судна з викраденим в Україні зерном

Суд Тріполі у Лівані зняв арешт із сирійського судна Laodecia, яке перевозить крадену РФ українську сільськогосподарську продукцію.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Міністерство закордонних справ України розчароване рішенням суду Тріполі (Ліван)... Незважаючи на надані докази, суд не взяв до уваги позицію компетентних органів України", – йдеться у повідомленні.

В МЗС нагоошують, що відповідне рішення суду дозволяє судну, яке перебуває під дією міжнародних санкцій через незаконне вивезення вантажів з тимчасово окупованих територій України, безперешкодно покинути порт Тріполі з вкраденим українським борошном та ячменем.

"Зазначене рішення фактично заохочує Росію до продовження крадіжок на тимчасово окупованому півдні України з почуттям безкарності. Крім того, таким рішенням Ліван фактично підриває власну продовольчу безпеку, відштовхуючи Україну як свого надійного партнера.

Закликаємо ліванську сторону скасувати рішення щодо знаття арешту із судна Laodecia та вжити заходів задля попередження подальших спроб використовувати Ліван для оборудок із краденими українськими зерновими", – наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС нагадали, що Україна завжди докладала зусиль задля підтримки продовольчої безпеки Лівану, посівши перше місце серед експортерів аграрної продукції до цієї країни за підсумками 2021 року.

Крім того, українські поставки продовольства не припинялися навіть після початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України – після відкриття українських чорноморських портів перший зерновоз відбув з Одеси саме до Лівану.

Також у відомстві нагадали, що враховуючи складну продовольчу ситуацію в Лівані, в координації з українськими власниками незаконно вивезеного вантажу ліванській стороні було запропоновано реалізувати українське борошно та ячмінь за пільговою ціною.

Як повідомлялося, судно "Лаодікія", яке перевозило викрадену з окупованих РФ територій України агропродукцію, було затримано в порту міста Триполі (Ліван).

До того посол України повідомив президенту Лівану, що 27 липня у порт Триполі зайшло сирійське судно, яке було завантажено ячменем, вивезеним з окупованих територій України.

Раніше заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну РФ вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Нагадаємо, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.

Топ коментарі
+2
Вот вам млять и все международные законы и обязательства. Зато мы жопу рвем и засераем свою землю чтобы накормить всех голодающих мальчиков в трусиках, которые в итоге вырастают и воюют против Украины
показати весь коментар
04.08.2022 10:51 Відповісти
+1
Оставьте это дурное дело и рвите связи и с Ливаном, поскольку после разрыва с Сирией - это просто логическое завершение процесса. Они насквозь зависят от асадов и ******.
показати весь коментар
04.08.2022 11:48 Відповісти
+1
Я не виключаю, що арґументація нашого МЗС була такої якості (за певну мзду), що ліванському СУДУ (а не уряду) нічого не залишалося, як звільнити судно.
показати весь коментар
04.08.2022 12:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ліван - напівсамостійна країна, в основному там заправляють сирійці...
показати весь коментар
04.08.2022 10:24 Відповісти
Вот вам млять и все международные законы и обязательства. Зато мы жопу рвем и засераем свою землю чтобы накормить всех голодающих мальчиков в трусиках, которые в итоге вырастают и воюют против Украины
показати весь коментар
04.08.2022 10:51 Відповісти
мальчики в стрінгах
показати весь коментар
04.08.2022 13:03 Відповісти
замордоаані і розп'яті на кресту, ручки молоточком і гвоздіквми прибиті
показати весь коментар
04.08.2022 16:01 Відповісти
Оставьте это дурное дело и рвите связи и с Ливаном, поскольку после разрыва с Сирией - это просто логическое завершение процесса. Они насквозь зависят от асадов и ******.
показати весь коментар
04.08.2022 11:48 Відповісти
а давайте направимо туди прокурвора в минулому, а тепер дипломата-акробата Венедиктову? Паранджа би їй личила...
показати весь коментар
04.08.2022 15:03 Відповісти
Интересно, МЗС-у свои, точно такие же суды не муляют?
показати весь коментар
04.08.2022 12:01 Відповісти
Я не виключаю, що арґументація нашого МЗС була такої якості (за певну мзду), що ліванському СУДУ (а не уряду) нічого не залишалося, як звільнити судно.
показати весь коментар
04.08.2022 12:14 Відповісти
Ещё один народ ублюдок
показати весь коментар
04.08.2022 14:09 Відповісти
Ливанцы грязные свиньи
показати весь коментар
04.08.2022 14:10 Відповісти
Тріполі це столиця Лівії а не Лівану...
показати весь коментар
04.08.2022 14:51 Відповісти
"Какая разница?"
Боневтік Щоневтік I (величний).
показати весь коментар
04.08.2022 15:05 Відповісти
Як кажуть: схід справа тонка.
А ще якщо взяти до уваги що тамтешні судді нічим не відрізняються від наших, то результат був передбачуваним.
показати весь коментар
04.08.2022 16:44 Відповісти

