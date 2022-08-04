Мінцифри планує встановити Wi-Fi у всіх школах з бомбосховищами до 1 вересня

Міністерство цифрової трансформації планує за найближчий місяць забезпечити всі школи, де є бомбосховища, Wi-Fi-доступом до інтернету.

Як повідомив під час пресконференції міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, з цією метою Мінцифри співпрацює, зокрема, з бізнесом, передає Інтерфакс-Україна.



"Найближчого місяця ми плануємо підключити всі школи з бомбосховищами до інтернету. Ми вже отримали від наших партнерів, бізнесу 3,5 тис. Wi-Fi роутерів. Найближчим часом отримаємо ще партію. Тож у нас є ресурс на те, щоб підключити всі такі школи до інтернету", –сказав він.



За словами міністра, Мінцифри також запускає сайт для збору заявок від освітніх закладів щодо підключення до інтернету.



Він також зазначив, що школи у сільській області можуть бути підключені до мережі за допомогою терміналів Starlink.