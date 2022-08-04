Зростання виручки онлайн-кінотеатрів у Росії сповільнилось до мінімуму за останні 5 років (оновлено)

Зростання виручки онлайн-кінотеатрів в РФ у першій половині 2022 року виявилося мінімальним за п'ять років лише 5%.

Про це свідчать дані інформаційно-аналітичного агентства TelecomDaily, передає російський Forbes із посиланням на РБК.

Так, сукупні доходи працюючих в РФ онлайн-кінотеатрів у першій половині року склали 25,9 млрд рублів – всього на 5% більше, ніж за той же період 2021 року. Зростання виявилося мінімальним за п'ять років. Для порівняння: у першій половині 2021 року виручка була на 31% більшою у річному вираженні.



У TelecomDaily називають три причини уповільнення зростання виручки онлайн-кінотеатрів. По-перше, це вихід Netflix, який за підсумками першої половини 2021 займав 9%, а зараз – 2,5% (за рахунок роботи в першому кварталі).

По-друге, це відсутність голлівудських новинок, які часто не включалися до передплати та вимагали окремої оплати. Купівля фільмів та їх оренда раніше приносили близько 11% виторгу, зараз показник упав до 9%.

По-третє, скоротилася загальна купівельна спроможність аудиторії, особливо у регіонах.

За підсумками року TelecomDaily очікує у кращому разі нульову динаміку порівняно з 2021 роком, у гіршому – "невелике падіння ринку".

Як повідомлялося, стрімінговий сервіс Netflix оголосив про припинення роботи в Росії на початку березня. Компанія також призупинила всі проєкти з Росії та відмовилася транслювати російські пропагандистські телеканали. Внаслідок цього Netflix втратив близько 700 тис. передплатників у РФ.