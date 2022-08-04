Перше судно взяло курс на Україну після розблокування чорноморських портів

Турецький балкер Ospreys під прапором Ліберії прямує до порту "Чорноморськ" за українським експортним зерном.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

"Від протоки Дарданели курсом на порт "Чорноморськ" йде турецький балкер Ospreys під прапором Ліберії. Судно вийшло з турецького порту Іскендерун в останній день липня та має прибути до України 5 серпня. Це буде перше судно з тих, що не було заблоковано в наших портах з 24-го лютого, яке прямує за українським експортним зерном", – зазначив він.

Як повідомлялося, 1 серпня із Одеського порту вийшло перше за час повномасштабної війни судно, завантажене українським зерном – Razoni, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. На борту судна перебуває 26 тис. тонн української кукурудзи.

Як повідомлялося, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".