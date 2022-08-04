Рада ухвалить закон про компенсацію за зруйноване житло у серпні або на початку вересня, – нардеп

Закон про компенсацію за зруйноване внаслідок збройної агресії РФ житло можуть ухвалити у серпні або в першій декаді вересня.

Про це в ефірі телемарафону сказала народна депутатка, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, передає Укрінформ.

"Для себе ми ставимо можливість ухвалити цей законопроєкт в серпні або в першій декаді вересня", – сказала Шуляк.

Вона нагадала, що відповідний законопроєкт №7198 був ухвалений у першому читанні ще у квітні. Зараз він, за її словами, опрацьовується у профільному комітеті за участю представників уряду, тривають дискусії щодо окремих положень законопроєкту.

"Ми, як автори законопроєкту, закладали певні концептуальні обмеження, наприклад, що можна буде отримувати компенсацію, якщо квартира або будинок не більше 150 кв. метрів. Ми закладали обмеження щодо того, що такі компенсації можуть отримувати виключно громадяни України, і ніякої компенсації для іноземців, юросіб, ніякої компенсації для нежитлової нерухомості не буде передбачено.

Зараз всі ці моменти проговорюються. На сьогодні є бачення в уряді стосовно того, що якщо житло зруйновано, то компенсувати потрібно кожен метр квадратний. Тому сподіваємося, що у нас буде можливість ухвалити цей законопроєкт і надавати компенсації тим, у кого житло зруйновано, не чекаючи репарацій Росії", – сказала Шуляк.

Нардепка також нагадала, що уряд виділив з резервного фонду 1,5 млрд грн для оперативного швидкого відновлення житла.

Як повідомлялося, у червні прем'єр-міністр Денис Шмигаль казав, що російські війська зруйнували або пошкодили щонайменша 45 млн квадратних метрів житла, вартість його відновлення оцінюється у понад $40 млрд.